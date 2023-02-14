Утечка вредных пестицидов: поврежденный вагон в ЕАО охраняют полицейские

Экологической катастрофы удалось избежать, ПДК не превышен Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Еврейской автономной области накануне произошла экологическая авария - в столицу въехал поезд с поврежденным вагоном, из которого вытекало опасное вещество. Как стало известно «КП» - Хабаровск», сочащаяся масса оказалась эфиром. На место оперативно приехали спасатели областного МЧС и вызвали специалистов из «Экоспаса». Позже выяснилось, что вредное вещество - опасный этилгексиловый эфир - пестицид, который используется для борьбы с сорняком.

- По результатам замеров установлено, что предельно допустимая концентрация опасных веществ в воздухе не превышена. Место стоянки вагона оцеплено киперной лентой и находится под охраной правоохранительных органов, - сообщили в МЧС.

Ситуацию взял под личный контроль врио начальника ГУ МЧС России по ЕАО Алексей Шапошников. В настоящее время на месте идут работы. Течи не наблюдается, угрозы нет.

Дальше по плану будут проводиться вскрытие контейнера и осмотр груза. Поврежденные бочки уничтожат, а те, что остались целыми, повезут дальше, до пункта назначения.

Днем 14 февраля в ЕАО был снят режим повышенной готовности, который объявили из-за происшествия с утечкой. Чтобы все манипуляции прошли спокойно и без происшествий, безопасность обеспечивали восемь спасателей.

Напомним, инцидент произошел накануне. Поезд с поврежденными бочками приехал из Приморского края. После обнаружения течи экологи забеспокоились о возможном причинении вреда окружающей среде. «Экоспас» провел замеры и не выявил опасного превышения ПДК в воздухе.

Происшествием заинтересовалось Восточное МСУТ СК России и начало проверку.

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