Слово за слово - убийство: приезжий мужчина нанес 29 ударов ножом своей знакомой в Эльбане

Орудие преступления было найдено на месте Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

Валентин (имя изменено - прим. ред.) приехал в поселок Эльбан из Омска на работу вахтовым методом. Тяжелый труд в мужском коллективе рано или поздно пробуждает желание в женском внимании, теплоте и ласке.

28 ноября 2022 года такое желание достигло своего апогея, и 26-летний молодой человек захотел провести время в компании прекрасной дамы.

- Номер телефона девушки Анастасии (имя изменено - прим. ред.) дали коллеги-вахтеры. Молодой человек с ней связался и договорился о встрече у нее дома, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Разумеется, идти в гости с пустыми руками не принято, поэтому Валентин приобрел «джентльменский» набор с алкоголем, после чего отправился на рандеву. Анастасия уложила двоих детей спать и встретила кавалера.

- Молодые люди выпивали. Когда алкоголь закончился, они заказали еще. Его привезли на такси. В процессе употребления спиртного между собутыльниками завязался конфликт. Они начали друг друга оскорблять. Однако что послужило причиной ссоры, мужчина ответить затруднился, потому что был очень пьян.

Валентин схватил со стола кухонный нож и в порыве ярости начал наносить Анастасии удары по различным частям тела. От полученных травм она скончалась на месте.

Уже ближе к пяти часам утра сосед услышал через стену плач детей и вызвал полицию. Увиденное в квартире повергло в шок.

- Сотрудники провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей случившегося и провели экспертизы, которые в дальнейшем позволили предъявить обвинение в совершении убийства 26-летнему уроженцу Омска, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Несовершеннолетних незамедлительно доставили в органы ПДН и передали бабушке.

- После совершения преступления молодой человек сбежал в вахтовый поселок недалеко от Эльбана. Мужчина пытался скрыть следы преступления, спрятав одежду со следами крови. В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже вечером 29 ноября злоумышленник был задержан и доставлен к следователю, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Амурский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Убийство». Оно было передано в Амурский городской суд для рассмотрения по существу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Завелся собачий король: свора псов, живущих у пожилого мужчины, пугает жителей Комсомольска

Стая бездомных собак напала на жителей Комсомольска-на-Амуре (подробнее)

«Узнать бы только, что живы…»: 33 человека бесследно исчезли в Хабаровском крае и ЕАО

Семьи и волонтеры продолжают поиски 32 пропавших в 2021 году людей в Хабаровском крае и ЕАО (подробнее)

Провел в тайге двое суток, истекая кровью: появилась полная картина нападения тигра на человека в Хабаровском крае

Тигр разбил окно и напал на охотника в Хабаровском крае (подробнее)