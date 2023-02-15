Рецидив на фоне обиды: мужчина с психическим расстройством устроил кровавую бойню на Колыме

Мужчина страдал хроническим психическим расстройством и на фоне алкоголя у него случился приступ агрессии Фото: СУ СК России по Магаданской области

Жестокую расправу со своими двумя друзьями устроил житель Колымы во время застолья из-за обиды. Как стало известно «КП» - Хабаровск», мужчина страдал от психического расстройства, а на фоне выпитого алкоголя у него случился рецидив и вспышка гнева. Находясь в возбужденном состоянии, он зарезал двух мужчин. Теперь его отправят лечиться принудительно.

Месть в смирительной рубашке

Это страшное происшествие случилось ночью 20 августа в Сусумане. Мужчины отдыхали и выпивали в частном доме. Все, казалось, было нормально, но в один момент колымчанин вдруг достал телефон и хотел было подключить наушники, но друзьям это не понравилось. Телефон они у него забрали, началась ссора, крики и ругательства. Тогда-то мужчина вынужден был уйти из того дома, но в душе уже таилась сильная обида.

- Мужчина обиделся, ушел домой, там взял нож и вернулся отбирать свой телефон. Вернувшись к приятелям уже с ножом, он нанес не менее трех ударов в грудную клетку 59-летнему знакомому и не менее одного удара в грудную клетку 43-летнему мужчине, - рассказали редакции в СУ СК России по Магаданской области.

Таких опасно выводить из себя

Нанесенные удары ножом были несовместимы с жизнью. Оба друга скончались на месте. Как пояснили в следкоме, у мужчины, вероятно, случился рецидив психического заболевания.

- Это все произошло на фоне хронического психического расстройства. Это заболевание у него уже много лет, оно имеет непрерывный тип течения. Он состоял на учете, неоднократно лечился, и в период ремиссии, когда уже находился просто на медикаментозной поддержке, но в свободном плавании, вот на фоне алкоголя такая вспышка агрессии произошла.

Отправят лечиться принудительно

Следователи собрали достаточно доказательств и материалов, чтобы направить дело в суд. В итоге мужчина признан виновным в убийстве двух лиц в состоянии невменяемости.

Суд решил отправить его принудительно в психиатрическую лечебницу, где он будет получать помощь, находясь в специальном стационаре с интенсивным наблюдением.

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