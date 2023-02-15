Умер от голода и холода: замерзший труп амурского тигренка нашли в Хабаровском крае

Тигренок просто шел по тропинке, лег и умер Фото: Скриншот с видео

В Хабаровском крае еще одно ЧП с тигром, на этот раз - с маленьким. В районе имени Лазо обнаружен полуокоченевший труп хищника. Видимых признаков насильственной смерти на туше нет.

Тигренка нашли 8 февраля на реке Хор в ходе мониторинга популяции полосатых хищников. Тело зверя лежало на дороге, крови рядом не было. Лапы и хвост малыша окоченели, туловище было еще теплым.

Погибший тигренок - девочка в возрасте до шести месяцев. Предположительно, хищница отбилась от семьи, поскольку раньше ее видели со взрослой самкой. Других следов сородичей рядом с трупом не обнаружено.

Предварительная версия гибели - истощение. Тигренок просто шел по тропинке, лег и умер. Туша уже направлена на исследование.

- Точную причину установят в ходе экспертизы, которую проведут наши специалисты, - прокомментировали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Напомним, что это первый зафиксированный случай гибели тигра в Хабаровском крае за февраль 2023 года. Второй случился 12 числа: хищник был убит во время нападения на человека в Нанайском районе. Зверь набросился на 19-летнего парня прямо в домике, проникнув через окно и разбив головой стекло.

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