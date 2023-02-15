«Я смогу накопить на свою мечту»: повышенные пособия помогут детям-сиротам в Хабаровском крае

Дети научатся планировать свои расходы на будущее Фото: Алексей БУЛАТОВ

На недавнем президиуме правительства Хабаровского края губернатор Михаил Дегтярев уделил внимание низкому размеру ежемесячных выплат, положенных детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям, которые воспитываются в детских домах.

На сегодняшний день дети 6-8 лет получают пособие в виде 30 рублей в месяц, ребята 9-12 лет получают 70 рублей, а подросткам 13-18 лет полагается сумма 150 рублей. В нынешних условиях с такими выплатами невозможны никакие карманные расходы, поэтому глава региона поручил проработать вопрос повышения денежных пособий.

- Необходимо проработать данный вопрос и кратно увеличить выплаты, чтобы наши дети получали приемлемые средства на карманные расходы. Давайте увеличим их размер раз в 20: 600, 1000 и 3000 рублей, - заявил Михаил Дегтярев.

Профильные ведомства получили месяц на выполнение губернаторских поручений, а это значит, что уже в скором времени детей ожидает большая прибавка.

- Детям важно иметь собственные деньги на руках, чтобы учиться планировать и расходовать, потому что других возможностей они не имеют. Эта тема уже активно поднималась, потому что на 30 рублей сейчас ничего не купить. Мы хоть и обеспечиваем их всем необходимым, но ребенку самому хочется пойти в магазин и купить что-то самостоятельно, поэтому мы рады, что по этому вопросу было принято положительное решение, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Шушкова, директор детского дома №4.

По словам руководителя, некоторые, получая по 70 рублей, умудряются даже накопить на чехол для телефона. Но теперь повышенное пособие позволит детям мечтать о еще больших целях и распоряжаться средствами по своему усмотрению: спустить все на сладости или отложить на давнюю мечту.

Так решил поступить и 11-летний Сережа Чивков из того же детского дома №4. Однажды в телефоне ему попалось видео с представлением спектакля «Щелкунчик», которое заворожило мальчика, и теперь он хочет насладиться этим вживую.

- Я очень рад, потому что я уже очень давно коплю на свою мечту. Когда пособие станет больше, я смогу накопить и съездить в Большой Театр в Москву на представление, - поделился с «КП» - Хабаровск» Сергей Чивков.

Мальчик ранее уже загадывал осуществление своей мечты на «Елке желаний», куда регулярно вешал записку о поездке в театр. Теперь Сережа будет становиться все ближе к исполнению грез.