Ранили механика ножом: члены экипажа устроили драку на борту танкера в Сахалинской области

Пострадавшего доставили в городскую больницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Пришвартованный в порту Корсакова танкер «Феникс-II» пришлось посетить сотрудникам полиции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте. Причиной вызова послужила драка, которая закончилась госпитализацией с ножевым ранением одного из участников.

Члены экипажа вечером были свободны от работы. Погода за бортом была плохой, а ледовая обстановка не позволяла выйти в море. Боцман и механик приняли решение «сообразить на троих», пригласив еще одного коллегу. Алкоголь тек рекой, и никто уже не помнит, в какой момент разразился конфликт.

- При даче показаний боцман рассказал, что на него напал механик и начал избивать кулаками. Так как силы были неравны, он был вынужден ударить его ножом, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы дальневосточной транспортной полиции.

Пострадавшая же сторона озвучила диаметрально противоположную точку зрения. Механик заявил, что «выпил лишнего» как раз-таки боцман. Прямо посреди застолья он схватил нож и с угрожающим видом выскочил из каюты. Нагнать его удалось только в коридоре. Пытаясь успокоить своего товарища, мужчина за свои действия получил удар ножом в живот. После такого поворота он выхватил у боцмана нож и принялся его избивать.

А вот мнение третьего участника застолья узнать не удалось.

- Мужчина выпил очень много спиртного и не помнит произошедшего, - пояснили в полиции.

Остается только догадываться, кто был прав, а кто виноват в этой ситуации. Однако кто-то все же понесет наказание. Оба участника драки написали друг на друга заявление в полицию. Механик - за ножевое ранение, а боцман - за нанесение побоев.

Пострадавшего моряка госпитализировали в хирургическое отделение больницы Корсакова. Его жизни ничего не угрожает, потому что ранение не было проникающим.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту заявлений. Отмечается, что как минимум один из участников драки будет признан виновным и получит свою первую судимость.

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