Получала пособия за вымышленных детей: многодетную мать из «банды обманщиц» осудили за девять преступлений в Хабаровске

Женщина предоставляла липовые свидетельства свидетелей и справки о родах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске продолжают судить участниц «ОПГ мамочек», которые планомерно обворовывали федеральный бюджет. Несколько десятков женщин скооперировались, чтобы получать сотни тысяч рублей на несуществующих детей. За полтора года участницы «банды обманщиц» стали вполне состоятельными.

СХЕМА - «ВО»

Бизнес организовала 39-летняя мать семерых детей Мария (все имена изменены - прим. ред.). В силу этнических особенностей она и ее знакомые женщины предпочитали домашние роды, а всю беременность врачей не посещали. Но новорожденного регистрировать надо, и для таких случаев есть своя, сравнительно простая процедура.

Если ребенок появился на свет вне больницы, то в ЗАГС необходимо предоставить заявление от свидетеля родов и справку от врача или акушера о том, что роды были. Причем медик не обязательно должен быть участником процесса, достаточно осмотра после.

ПОЩИПАННАЯ КАЗНА

Мария поняла, что таким образом можно получать детские пособия, и рожать необязательно. Свидетелей за откат от той же единовременной выплаты на младенца найти труда не составит. Но вот врача, который даст нужное заключение, нужно было найти. Как был решен этот вопрос - правоохранительные органы пока не говорят. Известно, что в ЗАГС все-таки поступали липовые справки о родах.

Женщина несколько раз попробовала провернуть схему сама, когда получилось - подтянула подружек и родственниц. Одной из них оказалась 37-летняя Роза - мать троих детей, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков. С 2020 по 2021 год женщина предоставляла липовые свидетельства и справки о родах. По ним она получала документы на вымышленных детей и оформляла пособия, в числе которых и материнский капитал.

РЕАКЦИЯ

За год Роза умудрилась якобы родить девятерых малышей. Всего по пособиям женщина получила 5,8 миллиона рублей. И это лишь малая часть от общей суммы ущерба. «ОПГ мамочек» смогла «выцыганить» у государства аж 19 миллионов рублей. А всего в схеме замешаны до 27 женщин. Организаторша Мария уже получила свой срок, Розе только вынесли приговор.

- Суд признал женщину виновной в совершении девяти преступлений по статье «Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой». Ей назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель краевой прокуратуры.

Остальные участницы банды обманщиц ждут суда.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Домашние роды и выдуманные дети: банда мамочек из Хабаровска «выцыганила» 19 миллионов рублей на пособия

Жительницы Хабаровска пойдут под суд за кражу 19 миллионов рублей на несуществующих детей (подробнее)

Выдумывала младенцев ради пособий: многодетная мать из Хабаровска получила срок за создание банды обманщиц

Жительницу Хабаровска осудили за хищение 17 миллионов рублей на несуществующих детей (подробнее)