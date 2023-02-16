Михаил Дегтярев: Объемы краевого экспорта растут, несмотря на санкции

Объем краевого экспорта в 2022 году вырос на четыре процента Фото: Правительство Хабаровского края

2022 год Хабаровский край завершил в первой группе рейтинга субъектов страны по эффективности внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0. Край также возглавил таблицу по этому направлению среди дальневосточных регионов.

Как отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, сложный прошлый год не помешал региону прибавить в области экспорта.

- Благодаря совместной работе с Российским экспортным центром по внедрению элементов Регионального экспортного стандарта мы смогли не только сохранить, но и нарастить объемы краевого экспорта на 4,1 процента по отношению к уровню 2021 года. Все это удалось, несмотря на внешние санкции и логистические трудности, - подчеркнул глава региона.

В экспортной составляющей Хабаровский край специализируется на металлургии, нефтепродуктах и каменном угле, а также рыбе и морепродуктах. Объем несырьевого неэнергетического экспорта и общего экспорта вырос в 2022 году, преодолев санкции и трудности с международными расчетами. Что касается нынешнего года, министерством экономического развития ожидается увеличение ННЭ на 5,2 процента относительно показателей 2022 года.

Край сохранил торговые партнерские отношения почти с сотней стран, но основной упор в экспорте делается на Казахстан, Филиппины, Японию, КНР и Республику Корею. Минувший год характерен перезагрузкой отношений с Китаем и Беларусью, что привело к росту объемов торговли.

- В мае прошлого года одним из итогов визита делегации края в Беларусь стало заключение соглашения о сотрудничестве между правительствами Хабаровского края и Республики Беларусь. Благодаря этому объем двусторонней торговли в 2022 вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, - заявил Михаил Дегтярев.

Представители малого бизнеса, участвующие в краевом экспорте, в прошлом году заручились поддержкой властей - по поручению губернатора введены субсидии на компенсацию транспортных расходов, а также предоставляется грант «Экспортный кешбэк».

Регион уже более 10 лет работает над формированием благоприятной экспортной среды. Значимым событием стало участие субъекта в разработке пилотного Регионального экспортного стандарта в 2017 году. А в 2021 году регион был в числе первых, кому удалось внедрить все элементы экспортного стандарта.