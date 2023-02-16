Потенциально опасен для Земли: астроном из Хабаровска прокомментировал слухи об астероиде 2005 YY128

Астероид 2005 YY128 будет отдаляться. Тематическое фото Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

К Земле максимально приблизился астероид 2005 YY128 16 февраля. Утром небесное тело было на расстоянии примерно 4,6 миллиона километров. Насколько грозен этот объект и угрожает ли он человечеству - в нашем материале.

Астероид 2005 YY128 был открыт в 2005 году. Его диаметр - примерно от 580 метров до 1,3 километра. Небесное тело носит маркировку «потенциально опасное», но не потому что готово вот-вот рухнуть на Землю. Такое «звание» астероиду присвоили, так как он подходит по параметрам: диаметр превышает 100-150 метров и приближается к нашей планете на 0,005 астрономической единицы (7,5 миллиона километров) и меньше.

- То есть с какой-то очень маленькой вероятностью, при каких-то колебаниях его орбиты, в будущем он мог бы столкнуться с Землей и вызвать очень заметные последствия. Возможно даже катастрофические, - прокомментировал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном-любитель.

По его словам, подобных объектов в нашей Солнечной системе может быть около пяти-шести тысяч. Однако сейчас обнаружено всего около 30 процентов.

- Такие штуки периодически пролетают мимо нашей планеты, но пока никаких намеков на столкновение не было, - добавил астроном.

Дальше астероид 2005 YY128 будет отдаляться. Поэтому никакого апокалипсиса не предвидится.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ее видели только неандертальцы: астрономы из Хабаровска сделали уникальные фотографии редчайшей кометы

Астроном из Хабаровска сделал фотографию кометы C/2022 E3 (ZTF) (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Какого вкуса еда в космосе и сколько раз люди были на Луне (подробнее)