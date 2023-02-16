81 благоустроенная территория появится в Хабаровском крае в 2023 году

Нацпроекты реализуются по инициативе президента России Владимира Путина Фото: Правительство Хабаровского края

Преображение Хабаровского края становится заметным для всего населения региона, ведь только за 2022 год субъект пополнился 93 благоустроенными общественными территориями. Благоустройство осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», благодаря чему Хабаровский край получил из федерального бюджета 377,4 миллиона рублей.

Реализация этого и других национальных проектов - инициатива президента России Владимира Путина, который представил их в 2019 году. С тех пор новый современный облик приняли в крае уже 495 общественных пространств.

Создание комфортной и доступной среды происходит всегда при участии жителей, которые с помощью всероссийского голосования выбирают, какую именно территорию ждет благоустройство. Голосование доступно каждому жителю старше 14 лет, который может сделать свой выбор на единой федеральной онлайн-платформе всего лишь нажатием пары клавиш. По итогам голосования, завершившегося 30 мая 2022 года, определилась 81 общественная территория, которую ждет благоустройство в 2023 году.

В минувшем году одним из объектов, где завершился капитальный ремонт, стал хабаровский сквер на пересечении улиц Рокоссовского и Ворошилова. О востребованности объекта говорят 2414 голосов, которые сквер получил от жителей. Территория была оснащена спортивным и детским игровым комплексами, которые уже полюбились местным.

- Очень рад, что рядом с домом появился такой замечательный комплекс в рамках проекта «Жилье и городская среда». Раньше негде было заниматься спортом на улице, и приходилось искать спортзалы. Здорово, что теперь можно приходить и заниматься бесплатно даже зимой. Главное - потеплее одеться, - поделился впечатлениями Георгий Пестерев, житель Южного микрорайона Хабаровска.

На реализацию проекта было затрачено 13,54 миллиона рублей. Выделенная сумма позволила демонтировать старое асфальтовое покрытие, установить ограждение, высадить новые деревья, а также установить скамейки, качели и скамьи для инвалидов.

- Раньше не было таких дворов, и с детьми особенно нечем было заниматься. Сейчас территория получилась очень полезная, потому что есть и горки, и качели. И несмотря даже на зиму, всегда выходим и гуляем. Люди здесь собираются со всего Южного микрорайона, и мы все рады, что на государственном уровне существуют такие проекты для людей, - рассказала Татьяна Пестерева, мама четверых детей.