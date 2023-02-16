Содрал с цепи и загрыз насмерть: амурский тигр уничтожает питомцев жителей Биробиджана

Дачники и жители поселка боятся за своих домашних животных Фото: телеграм-канал мэра Биробиджана Максима Семенова

В последнее время в Хабаровском крае и Еврейской автономной области все чаще амурские тигры заходят в города и села и убивают домашних животных. Конечно, собак давят исключительно с целью пропитания и потому, что их легче добыть, чем того же кабана, ведь особенно трудиться, чтобы снять собаку с цепи, не надо. Прошлой ночью взрослый амурский тигр пришел в поселок в пригороде Биробиджана и загрыз трех собак и 10 кроликов.

О том, что в поселке 13 километр столовался полосатый хищник, рассказал председатель местного садово-огородного товарищества, следы тигра заметили в непосредственной близости местные жители. Глава Биробиджана Максим Семенов на ситуацию отреагировал и заверил жителей области, что для безопасности сельчан будут приняты все необходимые меры.

- На место выехали сотрудники полиции и организовали там патрулирование. Кроме того, сотрудники лесоохраны будут заниматься отгоном животного с территории поселка, если оно будет замечено в населенном пункте, - сказал Максим Семенов.

Между тем жители города уже начали активно обсуждать произошедшее. В Сети комментаторы разделились на два лагеря - одни говорят, что тигра нужно гнать как можно дальше, а некоторые считают, что хищника нужно запустить в город, и он подавит всех бездомных собак, заодно и решит эту проблему.

Такое резкое предложение одной из жительниц возмутило зоозащитников. В комментариях начались споры и бурные обсуждения. Волонтеры всерьез испугались за своих подопечных, в самом деле, бездомная собака может стать легкой добычей для хищника, а предложение посчитали просто необдуманным.

- В поселке много собак - и домашних, и на свободном выгуле. Он днем вчера пришел и снял с цепи собаку, а ночью еще одну. У людей здесь дачи, страшно. Некуда прятать собак. Вольеры не у всех есть. Остается только надеяться, что его отловят и отвезут подальше в тайгу, - говорит местная жительница.

Между тем жителей областного центра призывают быть предельно внимательными и осторожными. В случае если заметили тигра в городе или поселке, незамедлительно сообщать в дирекцию по охране объектов животного мира, в департамент по охране животного мира, или на номер 112.

На днях жестокая встреча с тигром произошла в Хабаровском крае. 12 февраля полосатый хищник напал на охотника прямо через окно сарая. 19-летнему парню тигр растерзал левую руку, сейчас он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Тигра тогда застрелил другой охотник, чтобы спасти жизнь товарищу.

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