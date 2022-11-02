Капитан полиции Вагиз Задин: Главное - доверительные отношения с населением

Участковый работает в поселке Сеймчан с прошлого года Фото: УМВД России по Магаданской области

34-летний Вагиз Задин посвятил правоохранительным органам уже восемь лет своей жизни, а следить за порядком в Среднеканском районе участковый полиции начал с прошлой осени, приехав в Магаданскую область из Башкирии.

Только в этом году капитан полиции принял 170 заявлений и обращений. Вместо строгого и агрессивного ведения работы, при котором жители за спиной высказываются о полицейских в негативном ключе, Вагиз Вазирович предпочитает выстраивать с населением доверительные отношения. За год работы он успел познакомиться почти со всеми жителями поселка Сеймчан. Это помогает успешно раскрывать преступления, полагаясь на помощь неравнодушных жителей, а также продуктивно проводить профилактику с состоящими на учете лицами.

Капитан полиции старается часто общаться с местными жителями Фото: УМВД России по Магаданской области

В первые дни службы Вагиза Задина в Сеймчане произошел курьезный случай, где участковый, тем не менее, сумел проявить себя лучшим образом. Отправившись на вызов усмирять семейную перепалку, капитан, который тогда еще плохо ориентировался на новом месте, прибыл на адрес и задержал дебошира, доставив его в отделение.

Позже, когда в дежурную часть вновь поступил звонок, выяснилось, что помощь вызывала женщина из соседнего подъезда. Таким образом участковый перепутал подъезды и случайно оказался там, где его никто не ждал, однако, где, как выяснилось позже, мог назреть более серьезный конфликт, так как в первом случае пара, обменявшись ругательствами, быстро примирилась.

Произошедшая история доказывает, что в какой бы ситуации ни оказался полицейский, главная его задача - добросовестно выполнять свой долг и обеспечивать порядок. Демонстрируя высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, Вагиз Задин уже неоднократно был удостоен почетных грамот и благодарностей. Так, с начала 2022 года капитаном полиции было раскрыто 12 преступлений и выявлено 95 административных нарушений.

Оставить свой голос за участника из Колымы можно на странице голосования на сайте «Комсомольской правды».