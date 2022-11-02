«Работа должна быть мечтой»: Гидайат Аббасов поделился секретами успешной работы участковым

Коллеги называют Гидайата Аббасова неравнодушным, отзывчивым и очень ответственным участковым Фото: УМВД России по ЕАО

Чтобы работа выполнялась на совесть, она должна быть мечтой! Именно так считает участковый уполномоченный полиции Облученского района ЕАО Аббасов Гидайат Гасым Оглы. Отзывчивость, желание помочь, активная жизненная позиция и любовь к работе привели участкового к победе во втором этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2022» и выходу в финал состязания.

Гидайат Аббасов рассказал «КП» - Хабаровск», что с самого детства он мечтал стать полицейским. Желание сбылось уже после службы в армии, которую он проходил вдали от родного дома - в Амурской области. К слову, родился и вырос Гидайат в Тюменской области, ныне это Ямало-Ненецкий автономный округ. На Дальнем Востоке ему нравится, особенно климат. Гидайат говорит, что здесь намного теплее, чем в АНАО.

- Меня отправили служить в Белогорск, там познакомился с заместителем начальника следственного комитета, и мне сказали, что в ЕАО много вакантных мест в полиции, если я хочу пойти работать в правоохранительные органы. Так я и попал в Теплое озеро, - говорит участковый.

Сейчас в его ведении три населенных пункта Облученского района - Кульдур, Биракан и Теплоозерск. За почти пять лет работы Гидайат Аббасов зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый участковый. По мнению коллег, он очень отзывчивый и неравнодушный человек.

В его ведении три населенных пункта в Облученском районе ЕАО Фото: УМВД России по ЕАО

- Воспитание и мундир офицера нашли в нем самые лучшие и положительные качества характера - как у человека и как у сотрудника органов внутренних дел. К проблемам сельчан относится как к своим собственным, а это немаловажно в работе. От души желаем ему победы и успехов в службе, - говорят о Гидайате коллеги в УМВД России по ЕАО.

За то время, пока живет в ЕАО, он успел съездить на родину, там жениться и привезти супругу сюда. В ЕАО родилась его первая дочь, которой сейчас еще нет и двух месяцев. По словам Гидайата, работа занимает большую часть времени, но дома его всегда ждет семья.

- Сейчас семья моя здесь, мы все в сборе. Я счастлив, что стал отцом. Как бы мне ни хотелось больше времени проводить с семьей, работать надо. Поэтому в планах, чтобы жене было не скучно дома, завести побольше детей, - смеется во время беседы с «КП» - Хабаровск» Гидайат Аббасов.

На вопрос, какими качествами должен обладать участковый, или что его должно отличать, Гидайат ответил, что работать в полиции должен только тот, кто действительно мечтал стать полицейским, и кому эта работа приносит удовольствие и радость.

- В работе очень важно общение с людьми. Нужно реагировать на каждую их просьбу, стараться ответить на любой вопрос и тщательно разбирать проблему каждого обратившегося. Кроме того, очень важно расположить человека к себе. Граждане должны быть уверены, что участковый поможет решить их проблему, - говорит Гидайат.

Сам он, пока не женился, буквально не ходил домой, ему нравилось работать, помогать людям, раскрывать преступления. Сейчас Гидайат участвует в финале Всероссийского конкурса, коллеги держат за него кулачки, отдают голоса. По их мнению, именно Гидайат достоин звания «Народный участковый» за свою отзывчивость, за свое трудолюбие и неравнодушие к окружающим. Поддержать своего участкового может любой желающий, голосование проходит с 1 ноября по 10 ноября на сайте KP.RU.