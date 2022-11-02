Михаил Дегтярев: «Из года в год активные граждане объединяются ради общего блага»

В этом году главной темой форума стал человек и его возможности Фото: Правительство Хабаровского края

Лучшие практики, закрепившиеся в Хабаровском крае на протяжении продолжительного отрезка времени, сохраняются и поддерживаются правительством во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым. Так, в Хабаровском крае ежегодно продолжает проходить Гражданский форум - главная открытая площадка для диалога между властью, бизнесом и инициативными представителями общества. Мероприятие, направленное на формирование и будущую реализацию идей для развития гражданского общества, впервые прошло в Хабаровском крае в 2014 году.

В этом году краевой гражданский форум стартовал с пленарной сессии на тему «Край комфортного проживания: инвестиции в социальную сферу общества, бизнеса и государства».

Первым слово взял губернатор Михаил Дегтярев, отметивший масштабы события.

- Форум традиционно встречает сотни представителей некоммерческого сектора, бизнес-сообщества, органов исполнительной, законодательной и муниципальной власти края. Из года в год его цель связана с идеей активности граждан, их стремлением, независимо от вероисповедания, национальности, социального положения, профессии и возраста, объединиться ради общего блага, - подчеркнул глава региона.

Слоган форума в 2022 году: «Главное - люди». Центром внимания является человек, его возможности, потенциал и перспективы повышения качества жизни. Заботой о благополучии людей с помощью различных проектов занимаются социально ориентированные некоммерческие организации. Правительство преследует те же цели, поэтому с каждым годом налаживает эффективное партнерство с СОНКО.

Это доказывает и всероссийский рейтинг территорий поддержки СОНКО и социального предпринимательства, где по итогам 2021 года Хабаровский край расположился на 28 месте среди всех регионов России и на третьем месте в пределах ДФО. Но губернатор заметил, что Хабаровскому краю по силам занимать более высокие места, и для этого правительство готово усиливать оказываемую поддержку.

- Мной уже было озвучено, что из краевого бюджета в программу «Мой Хабаровский край» на реализацию социальных проектов по направлению «ТОС» внесены изменения по увеличению суммы поддержки в 2,5 раза: с 200 миллионов в этом году до 500 миллионов рублей к 2026 году. А для некоммерческих организаций принято решение нарастить финансирование более чем в пять раз - с 9,5 миллиона на 2022 год до 50 миллионов к 2026 году, - пояснил Михаил Дегтярев.

Выделенные средства позволят реализовать более 300 общественных инициатив в 2023 году.

В ходе сессии было объявлено об учреждении нового почетного знака «Благотворитель года». Как пояснил губернатор, множество полезных перемен и важных преобразований происходит именно с помощью людей, которые «творят благо», поэтому таких людей необходимо отмечать отдельной наградой. Участникам пленарной сессии были представлены три варианта эскиза будущего нагрудного знака, после чего стартовало голосование за наилучший вариант, принять участие в котором может каждый желающий. Вручение первых наград запланировано уже на следующий год.

Участниками Краевого гражданского форума «Главное - люди» стали более 500 представителей институтов развития гражданского общества края - некоммерческих организаций, волонтерских объединений и неформальных сообществ инициативных граждан. Форум завершится 3 ноября.