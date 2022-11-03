«Когда получается помочь людям, на душе становится хорошо»: лучший участковый Хабаровского края рассказал о своей службе

Большинство голосов читатели отдали 32-летнему капитану полиции Евгению Юфереву Фото: УМВД России по городу Хабаровску

«Комсомольская правда» и МВД много лет совместно проводят конкурс «Народный участковый». В каждом регионе России читатели выбирают лучшего служителя закона. Мы расскажем об участковом из Хабаровского края, который вышел во всероссийский финал конкурса.

Большинство голосов читатели отдали 32-летнему капитану полиции Евгению Юфереву. Он второй раз становится лучшим в Хабаровском крае. Участковый девять лет работает в поселке Березовка и признается: «О выборе места службы я не жалею, можно сказать, нашел свое призвание».

- Лучшим участковым ни отдела полиции, в котором я служу, ни Хабаровска, ни края я себя не считаю. Просто делаю свою работу. Приятно, что за меня голосуют даже хулиганы, на которых я составлял протоколы, - рассказал капитан полиции Евгений Юферев, победитель регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2022».

Участковый девять лет работает в поселке Березовка Фото: Из личного архива героя публикации

«СТАНОВИТСЯ ХОРОШО»

- Все детство и годы учебы в институте занимался спортом - самбо. Нашим тренером был сотрудник полиции Андрей Баранник, я ему очень благодарен, он мне стал как второй отец. Возможно, он и заложил мне в подсознание мысль пойти в правоохранительные органы, - поделился народный участковый Хабаровского края.

В ТОГУ Евгений получил сразу два диплома - юриста и инженера в области ЧС. После были служба в Военно-морском флоте и попытка устроиться в Государственный пожарный надзор в Переяславке. Мест в ведомстве не оказалось, поэтому Евгений перебрался в Хабаровск. Здесь ему на глаза попался рекламный баннер с объявлением о приеме в ГИБДД. Евгений попытал удачу и попал в участковые.

- В силу своих возможностей и закона пытаюсь помочь каждому гражданину. Когда это получается, на душе становится хорошо. Но, к сожалению, есть люди, которые считают, что они правы, хотя закон говорит обратное. Им в чем-то отказываешь, а они потом говорят, что полиция не помогает. Это очень расстраивает, - добавил капитан полиции.

«В ТАКИЕ МОМЕНТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО ТВОЯ РАБОТА НЕ НАПРАСНА»

- Как-то давно, когда я, можно сказать, только начал работать участковым, я своевременно обратил внимание на мужчину, который вел себя странно. Связался с его сестрой. Мужчину положили в больницу для лечения от наркомании. Он вылечился, завел семью. Его сестра недавно писала, что у них все хорошо. В такие моменты понимаешь, что твоя работа не напрасна, - поделился Евгений Юферев.

В этом году Евгений начал сотрудничать со внештатным сотрудником полиции Фото: Из личного архива героя публикации

Каждый день участковый успокаивает ссорящихся супругов и решает соседские конфликты, расследует угрозы убийством и находит воришек. Однажды некий мужчина пытался украсть из магазина телефон, но не смог. По горячим следам его личность установить не смогли. Через пару дней Евгений пришел на семейный вызов - и вот он, тот самый воришка. Мужчина сознался.

А недавно капитан полиции помог человеку, у которого случился приступ эпилепсии. По пути в участок Евгений увидел лежащего на земле мужчину. Его трясло, изо рта шла пена. Полицейский зафиксировал мужчину так, чтобы тот себе не навредил, и держал его до приезда врачей. Геройского в этом поступке Евгений ничего не видит. Просто не мог пройти мимо.

Участковый стал донором крови Фото: Из личного архива героя публикации

- День участкового непредсказуем - это много задач, которые могут меняться каждую минуту. Телефон звенит всегда, и часть выходного даже проводишь на работе. Но каждую свободную минуту стараюсь уделить своим сыновьям и супруге, - рассказал участковый.

«В ЭТОМ ГОДУ Я УЖЕ ВЫИГРАЛ»

Дома Евгения ждет супруга Анна и трое детей - все мальчики. Жена сама трудится в полиции и разделяет с мужем все трудности.

- Дети всегда ждут папу с работы. Когда я прихожу домой, часто спрашивают: «Ты все или еще пойдешь?». Можно сказать, что в этом году я и так выиграл - у меня родился третий сын, появился служебный автомобиль, внештатный сотрудник полиции. Кстати, единственный в Хабаровске и, возможно, в крае. Еще я стал донором крови, теперь стараюсь сдавать постоянно, - поделился капитан полиции.

Дома Евгения ждет супруга Анна и трое детей - все мальчики Фото: Из личного архива героя публикации

Периодически Евгений возвращается к давнему увлечению - коллекционированию юбилейных монет. Также он открыл небольшой автопарк моделек машин полиции.

- Участковый, как я считаю, должен быть стрессоустойчивым, сдержанным, знать законы и постоянно развиваться. Также важно уметь говорить с разными людьми на их языке, - подытожил Евгений Юферев.

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Выбираем лучшего участкового страны!

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