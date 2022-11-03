Погоду в Хабаровском крае и его столице испортил циклон Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый серьезный снегопад в Хабаровском крае прошел 3 ноября. Стихия особенно потрепала северные районы и насолила жителям региональной столицы. Погода в Хабаровске стала причиной утренних пробок и многочисленных аварий. Когда закончится снег - отвечают синоптики.

СНЕГ В ХАБАРОВСКЕ

Погоду в Хабаровском крае и его столице испортил циклон. Он вышел на регион 2 ноября и в ночь на третье число усилился. К утру населенные пункты были засыпаны снегом, что привело к коллапсу.

Влияние циклона на погоду в Хабаровском крае сохранится 4 ноября. Основные осадки пройдут на севере региона. 5 ноября непогода практически уйдет, но на прощание местами припорошит снегом.

- Ветер на выходных будет достаточно свежий - до 9-14 метров в секунду. На севере 4 и 5 числа порывы 15-20 метров в секунду. Ночные температуры будут в пределах -5-10 градусов, днем - в районе +3 -2 градусов. На севере ночью будет -15 -20 градусов, днем - до -6 -11 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов погоды «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровске говорит о том, что выходные пройдут без существенных осадков. Но с юго-западным ветром 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -5 -6 градусов. Днем столбики термометров покажут около 0 градусов.

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