Небывалая популярность: самозанятых граждан в Хабаровском крае становится все больше

Число самозанятых в Хабаровском крае достигло 39 тысяч человек Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Высокая налоговая нагрузка на бизнес заставляет предпринимателей искать различные способы уменьшения платежей. Некоторые даже обращаются к организациям, которые ведут фиктивную деятельность. По итогам девяти месяцев 2022 года налоговые органы Хабаровского края смогли пресечь «сомнительные» операции c налогами за 2019-2022 годы и пополнили бюджет региона на 231,7 миллиона рублей.

Только в 2022 году было выявлено расхождений по налогам на сумму 376,5 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Однако 90 процентов таких расхождений были устранены после проверки и представления уточненных деклараций.

Информация о недобросовестных предпринимателях передается органам внутренних дел, которые решают, заводить ли уголовные дела. Кроме того, налогоплательщикам, которые решаются документально снизить фискальную нагрузку, помимо самой суммы налога доначисляют штрафы и пени. Как правило, они значительно превышают выгоду, полученную при оформлении «формальной» сделки.

На этом фоне в Хабаровском крае набрала популярность самозанятость. Только в этом году на особый налоговый режим перешли 14,5 тысячи человек. И этому есть объяснение: кто-то не захотел возвращаться к работе по найму после сокращения, а кто-то решил самостоятельно планировать свое будущее при выходе на пенсию. Но существуют и предприниматели, которым выгоднее работать с самозанятыми, нежели оформлять сотрудников в штат. Как минимум это экономия на зарплатных налогах.

- На сайтах по поиску вакансий все чаще встречаются предложения, где зарплатная вилка зависит от способа трудоустройства. Если по трудовому договору, то сумма будет меньше, но можно быть уверенным, что работодатель заплатит взносы в различные фонды. А если подписывать контракт с самозанятым, то доход будет выше. Однако надо быть готовым вовремя предоставлять счет и чек, - рассказал «КП» - Хабаровск» Антон, самозанятый.

Да и федеральное законодательство позволяет россиянам одновременно быть как наемным сотрудником, так и самозанятым.

- Я работаю по найму. Но по более интересующей меня специальности оказываю услуги компаниям из других регионов. Взаимодействие с юридическими лицами происходит очень удобно - требуется только приложение в смартфоне. Не нужно подавать кучу бухгалтерской отчетности в налоговую, как это делают компании или индивидуальные предприниматели. Налог сам будет начислен, достаточно только оплатить, - рассказал «КП» - Хабаровск» Константин, самозанятый из Хабаровска.

Напомним, самозанятые платят налог один раз в месяц. Квитанция о начисленном налоге обычно приходит не позднее 12 числа, а оплатить его необходимо до 25 числа того же месяца.

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