Все могло взлететь на воздух: спасателям чудом удалось предотвратить взрыв в Комсомольске

Спасатели вовремя отреагировали на угрозу взрыва Фото: Федор СКВОРЦОВ

Утром 3 ноября около 9:00 на пульт связи пожарно-спасательного гарнизона Комсомольска поступил срочный вызов. Спасателям рассказали о ЧП в микрорайоне Малая Хапсоль. На улице Усадебной случился пожар, который быстро поглощал деревянные постройки на частной территории. Хозяин дома, несмотря на все попытки, не смог унять огонь своими силами и просил помощи. На вызов срочно выехали сотрудники МЧС на трех спецмашинах.

Прибыв на место, спасатели сразу развернули операцию по ликвидации возгорания. К этому моменту огонь охватил весь деревянный гараж, внутри которого находился автомобиль, и уже перекинулся на беседку, стоящую неподалеку. Была угроза возгорания дома, поэтому спасателям пришлось действовать максимально быстро.

- Со слов хозяина, внутри гаража находились газовые баллоны. Их разгерметизация могла привести к взрыву и сильно увеличить масштабы пожара, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Борьба со стихией продолжалась около получаса. Примерно 10 минут ушло на то, чтобы локализовать огонь, и еще 20 на полную ликвидацию и проливку. Несмотря на слаженность действий спасателей, спасти дощатый гараж не получилось. Вместе с ним был уничтожен автомобиль хозяина дома и рядом стоящая беседка. Пожарные вытащили из раскаленных углей три баллона с пропаном. К счастью, утечки газа не произошло. Если бы емкости разгерметизировались, последствия ЧП были бы куда печальней.

Причины пожара устанавливают сотрудники Госпожнадзора. Сумма ущерба устанавливается.

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