Михаил Дегтярев: «Сегодня каждый из нас должен встать на защиту Отечества»

Фестиваль был посвящен обычаям и традициям народов России Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

День народного единства - один из самых новых, но самых важных праздников современной России. Сейчас, в условиях специальной военной операции, единство жителей особенно важно. Чтобы подчеркнуть значимость праздника и создать условия для культурного отдыха жителей края руководство региона разработало обширную культурную и развлекательную программу, найти в которой что-то интересное для себя сможет представитель любого возраста.

Поддержать страну собрались люди разных возрастов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Символично, что именно в День народного единства состоялся и уже полюбившийся горожанам фестиваль-ярмарка АмурФест. Так, 4 ноября, в не самую теплую погоду, жители Хабаровска собрались на площади Ленина, где прошел фольклорно-этнографический фестиваль, посвященный Дню народного единства.

По всей стране проходит посвященная Дню народного единства акция «Я – Русский», в рамках которой одноименную песню артиста Shaman исполняют солисты и творческие коллективы из каждого города России. В Хабаровске фестиваль начался с композиции, прозвучавшей в исполнении Сергея Уварова. Позже скомпилированный видеоролик с всероссийским исполнением будет доступен на различных интернет-платформах.

Поздравления от творческих коллективов Хабаровска Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Далее хабаровчан поприветствовал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, напомнивший, что формирование нынешней России произошло именно благодаря единству.

- Четыре века назад народное ополчение во главе с гражданином Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило страну от самозваных ставленников Запада. Изгнание интервентов положило конец многолетней Смуте и вновь доказало: когда мы вместе, ничто и никто не может остановить нашу решимость! – подчеркнул глава региона.

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Губернатор отметил, что сегодня каждый из нас должен встать на защиту Отечества и сплотиться для помощи военным, сотрудникам правоохранительных органов, добровольцам, а также членам их семей.

После своего обращения Михаил Дегтярев с одними из тех, кто вносит большой вклад в оказание помощи мобилизованным и их родным - волонтерами регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе. Сегодня и в выходные дни на центральной площади Хабаровска будет стоять шатер движения #МыВместе, где все желающие смогут пополнить ряды волонтеров или написать бойцам письмо в рамках акции «Письмо солдату», как уже сделал во время фестиваля губернатор.

Ретроавтомобили, представленные на площади Ленина Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Кроме того, в рамках фестиваля для гостей праздника работали выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства, интерактивные площадки, а также выставки вооружения от организации «Амурский рубеж» и групп военно-исторической реконструкции. А открылся «АмурФест.Осень» еще утром документальным фильмом «Минин и Пожарский» об освобождении русского народа начала XVII века.

- Этот день напоминает нам о важнейших исторических уроках и великих свершениях предков. Силой своего единства они отстояли независимость Отечества. И сейчас помнить об этом как никогда важно, - заявил Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

5 ноября праздник продолжится выступлениями артистов школы народных танцев «Анаит» и Военного оркестра штаба Военного Восточного округа.