«Большая вероятность отстоять свои права»: эксперт оценил шансы Dior засудить продавщицу из Биробиджана

История суда Dior и Ольги Бридовой из Биробиджана тянется с 2018 года Фото: Евгений ЛАПУХИН

Суд между богатейшим модным домом Dior и продавщицей из Биробиджана может решиться в пользу бренда. Напомним, что французская компания требует с Ольги Бридовой 146 тысяч рублей за продажу подделки своей сумки. Зачем это небедному бренду и почему повально не заводят дела о продаже контрафакта - объяснил эксперт.

ТЯЖЕЛЫЙ КИТАЙ

История суда Dior и Ольги Бридовой из Биробиджана тянется с 2018 года. Тогда 61-летняя пенсионерка работала в магазине «Клатч» в местном ЦУМе. В июле в рамках профилактического рейда в бутик пришел полицейский. Среди товара нашел сумку за 4600 рублей с надписью Dior.

Продавщица сказала, что это ее сумка производства КНР, документов о том, что сотрудничает с Dior, не предоставила и получила «административку» по статье «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака…». За это Ольга заплатила 5000 рублей.

О контрафакте узнала компания ООО «ТКМ», занятая в сфере защиты брендов и сотрудничающая с правоохранительными органами. От лица Dior общество подало на продавщицу в суд с требованием возместить упущенную выгоду в 146 тысяч 40 рублей.

«УХОДИТЕ»

Владелица «Клатча», юрист и сама продавщица наотрез отказались разговаривать с журналистами. Женщина сказала, что «не имеет к Бридовой никакого отношения» и выпроводила корреспондентов из торговой точки, в которой сейчас работает.

Поговорить согласились бывшие коллеги. По их словам, полицейский мог придти в «Клатч» по наводке, так как у Ольги много врагов. И нажила их, по словам других продавцов, женщина осознанно. Более подробно об этом читайте в предыдущем материале.

«БРЕНД ИМЕЕТ ПРАВО»

- Я ничего странного не вижу в том, что компания отстаивает свой бренд. Если взять любую крупную компанию, и лепить ее логотип, товарный знак на всякие дешевые товары, это будет удешевлять бренд. Более того, в некоторых случаях могут пострадать люди. Взять ту же контрафактную алкогольную продукцию. Люди травятся. Виновнику выписали штраф или условный срок, но сумма штрафа может быть в разы меньше ущерба, который понесла компания из-за этого инцидента. По нашему законодательству компания имеет полное право взыскивать с виновного сумму ущерба. И, посмотрев судебную практику, у компании 100 процентные шансы отстоять свои права в суде, - прокомментировал Виктор (имя героя изменено – прим.ред.), эксперт в сфере защиты бренда.

По его словам, после продаже той самой сумки раздора, Dior мог упустить выгоду в 146 тысяч рублей. Несмотря на то, что аксессуар за десятки тысяч рублей в Биробиджане вряд-ли кто купит, продавать товар с логотипом известного бренда может только правообладатель.

- На самом деле административных дел подобного рода в России не очень много, уголовных дел и гражданских исков еще меньше. Здесь большую роль играют действия полиции и таможни. У полицейских есть определенный показатель, который они выполняют. На большее количество выявления этих фактов они не работают. Им это не интересно. Таможня активно работает над выявлением таких товаров, но и они не могут проконтролировать все случаи ввоза, - добавил Виктор.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

Дело Dior против пенсионерки из глубинки продолжается. Сначала иск Dior был удовлетворен, затем Ольга смогла оспорить это решение. Но модный дом сумел перетянуть одеяло на себя в суде кассационной инстанции. В итоге спор дошел до российского Верховного суда.

- Сумка производства КНР по цене 4600 рублей продана не была, аналогов среди оригинальной продукции не имеет. Помимо этого, торговых точек в Биробиджане, а также в Еврейской автономной области, реализующих оригинальные аналогичные товары компании, не имеется, - говорится в определении Верховного суда РФ.

Решение о выплате штрафа было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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