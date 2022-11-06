Его ждет семья: щенок, покалеченный жестоким хозяином в Хабаровске, начинает новую жизнь

О Барни теперь будет заботиться новая семья Фото: волонтерская организация "Дом с хвостиком"

«КП-Хабаровск» продолжает следить за историей маленького лохматого Барни – щенка, который по вине жестокого хозяина оказался на грани жизни и смерти. Собака стала жертвой непонятного гнева, хозяин сначала держал его на балконе без еды и воды несколько дней, а затем и вовсе наотмашь вышвырнул из окна третьего этажа. Благодаря неравнодушным соседям и волонтерам, малыша спасли, он выкарабкался, и теперь его ждет новая семья и новый дом.

Трагедия случилась в конце октября, об обездвиженном щенке сообщили дети, они видели, что произошло и подняли тревогу. Малыш лежал на земле, он был обездвижен и часто дышал, носом у него шла кровь. Соседи вызвали полицию, сообщили о случившемся волонтерам-зоозащитникам, Барни (так его прозвали волонтеры организации «Дом с хвостиком») забрали и отвезли в больницу.

На месте ему сделали рентген, УЗИ, диагностировали пневмоторекс, в легком скапливался воздух, что угрожало жизни щенка. Как рассказывала «КП-Хабаровск» Ольга, волонтер «Дом с хвостиком», врачам удалось спасти малыша. Тогда, как и сейчас, многие люди с тревогой наблюдали, выживет ли бедное животное.

Сейчас с Барни практически все в порядке. Опасность пока миновала, но ему требуется регулярное наблюдение врачей. Как говорит Ольга, Барни обретет новый дом, его ждет новая семья, которая позаботится о малыше.

- Все хорошо, его забрали домой пока временно, нашли ему семью, но нужно его перевезти. Это 95 километров от Хабаровска. Там очень хорошие условия, семья его ждет, он будет жить в доме. С дыханием у него сейчас все нормально, повторно ездили к врачу, послушали, сделали УЗИ, вроде все нормально, - рассказывает «КП-Хабаровск» Ольга, волонтер.

Собеседница добавила, что теперь щенка нужно регулярно показывать ветеринару и следить за дыханием. Если случится повторный приступ и воздух снова начнет скапливаться, это может закончиться трагедией и Барни может умереть.

Что касается жестокого бывшего хозяина, то сейчас Ольга ждет заключения из клиники, чтобы приложить к делу. На мужчину, который так зверски поступил с щенком, написано несколько заявлений. Соседи и волонтеры надеются, что эта ситуация не останется без внимания правоохранительных органов, а виновный обязательно понесет наказание.

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