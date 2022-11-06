Сломана челюсть и подпалена шерсть: в Хабаровском крае изувеченную кошку выкинули в подъезд

Волонтеры не смогли пройти мимо, теперь кошка находится в клинике Фото: Ольга, волонтер "Дом с хвостиком"

Очередная история нечеловеческой жестокости по отношению к безобидному животному случилась в Хабаровском крае. На этот раз неизвестные, предположительно хозяева, жестоко изувечили кошку и выбросили в подъезд. Возможно, в расчете, что она там и помрет. Но, благодаря соседям мурлыка осталась жива, только вот физические увечья, как и душевные травмы еще долго будут заживать.

О том, что произошло, узнала Ольга, волонтер организации «Дом с хвостиком», и не смогла пройти мимо. В беседе с «КП-Хабаровск» она рассказала, что у кошки множество гематом, сломана челюсть, диагностирована черепно-мозговая травма, а еще, в нескольких местах подпалена шерсть.

- 3 ноября к волонтерам обратилась девушка с села Калинка с просьбой помочь кошке, которую избили и выкинули в подъезд. Врачи подтвердили травмы, сломана челюсть, чмт и гематомы, плюс во многих местах подпалили шерсть, - рассказывает Ольга.

В распоряжении редакции имеется видео с осмотра кошки. На кадрах врач четко констатирует, что у животного явная черепно-мозговая травма. На вопрос, могут ли эти травмы свидетельствовать о том, что кошку, возможно, избивали, врач ответил утвердительно.

Волонтеры объявили сбор средств, чтобы помочь кошке, собрали необходимую сумму и инициировали медицинскую помощь. Мурлыке уже сделали операцию на челюсть.

Когда мурлыка восстановится, ее заберет новая семья Фото: Ольга, волонтер "Дом с хвостиком"

- Она была очень сильно обезвожена. Пару дней ей стабилизировали состояние, вчера сделали операцию на челюсть. Кошка сама не молодая, от 10 до 13 лет. Сейчас она находится в клинике, - говорит волонтер.

Ольга добавила, что кошечка сама по себе оказалась очень ласковой, сейчас ей уже нашли новый дом, новую семью. Пока она остается в больнице, врачи следят за ее состоянием, после выписки она поедет к новым хозяевам, где о ней, безусловно, позаботятся.

Оставлять этот случай без внимания зоозащитники не намерены, они обязательно обратятся за помощью к правоохранителям, опросят соседей и инициируют заявление в полицию. При необходимости органам будут предоставлены документы из клиники, где кошка сейчас проходит лечение.

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