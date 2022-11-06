Старинные деньги и авторское кино: в Хабаровске прошла Всероссийская акция «Ночь искусств»

Зрители увидели эксклюзивную коллекцию старинных монет и бумажных купюр Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В Хабаровском музее имени Гродекова прошла Всероссийская акция «Ночь искусств-2022». Зрители побывали на многочисленных площадках и попробовали свои силы в творческих мастер-классах и интерактивах, посетили экскурсии и посмотрели авторское кино.

Крыло бабочки через микроскоп Фото: Елена ТЕРЯЕВА

- На первом этаже Гродековскго музея все было посвящено анимации, зрителям показали ролики, затрагивающие современные темы. В следующей комнате аниматоры расслаблялись и быстро делали зарисовки, несмотря на лист, а смотря на человека, это было смешно. В третьей комнате делали покадровую анимацию с живыми людьми, - рассказывает Елена, участница акции «Ночь искусств».

В музее Гродекова подготовили насыщенную программу Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Акция посвящена 150-летию со дня рождения В. К. Арсеньева, году народного искусства и культурного наследия народов России. Помимо анимационной площадки зрителям были доступны различные экскурсии. Посмотреть можно было старинную мебель 19-20 веков.

В кулуарах музея можно было узнать много нового и интересного Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Каждый смог сделать поделку на память или в подарок Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Новые фонды представили зрителям уникальную лекцию «О чем молчат копейки». Здесь посетители узнали историю копейки, увидели редкие экземпляры монет и купюр. В том числе, серебряные монеты Ивана Грозного, медные монеты Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I и II, бумажные копейки Николая II.

Старинные монеты представлены в музее Гродекова Фото: Елена ТЕРЯЕВА

Помимо прочего на площадках можно было смастерить для себя или других памятный подарок. Сделать можно было осеннюю открытку, коллажи и многое другое.