Жители Хабаровского края примут участие в телемарафоне «Все для Победы»

Телемарафон пройдет 22 февраля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Два дня остается до телемарафона, который пройдет на телеканале «Губерния» с целью сбора средств в поддержку участников специальной военной операции. Организация телемарафона состоится в рамках всероссийской акции «Все для Победы» по инициативе движения «Общероссийский народный фронт».

За четыре часа в эфире появятся волонтеры, участники боевых действий, а также активные жители края, многие из которых уже неоднократно оказывали помощь разными способами.

Все время телемарафона на экране будет транслироваться QR-код, при сканировании которого устройство выдаст банковские реквизиты - по ним можно будет перечислить денежные средства в любом количестве. Как сообщают представители телеканала, участие в марафоне примут переселенцы, известные лица региона и военкоры из зоны СВО.

- Это тот случай, когда мы можем продемонстрировать сплоченность, выразить прямую поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы, - заявил Андрей Пасечник, генеральный директор ТК «Губерния».

Собранные средства будут копиться на специальном счете, после чего вся сумма пойдет на приобретение квадрокоптеров, автомобилей повышенной проходимости, биноклей, тактических аптечек, рюкзаков и других необходимых вещей.

- Специальная военная операция вывела «коллективный Запад» на чистую воду. Думаю, сейчас уже нет тех, кто бы верил, что Европа и их заокеанские хозяева - наши друзья. Сейчас против нас выступает огромный блок НАТО, в который вливаются средства десятков стран. Только объединив усилия, мы, граждане России, сможем противостоять им, - отметил Юрий Рошка, руководитель исполкома регионального отделения «Общественный народный фронт» Хабаровского края.

Прямой эфир в поддержку бойцов Дальнего Востока пройдет 22 февраля с 07:00 до 11:00. Те, кто не успеет внести свой вклад в сбор средств во время телемарафона, имеют возможность присоединиться к акции после эфира с помощью сайта «Все для Победы». Кроме финансовых вложений, желающие могут продолжать приносить в пункты сбора принадлежности гигиены, теплые вещи, термобелье, продукты, носки и прочие необходимые вещи.