Для хабаровчан на 23 февраля подготовили насыщенную программу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже совсем скоро наступит долгожданный мужской праздник – День защитника Отечества, а это значит, что жителей Хабаровского края ждет целых четыре выходных дня. В Хабаровске праздновать начнут уже накануне, 22 февраля. В этот день на Комсомольской площади в 16:00 состоится митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!». Какие еще мероприятия ждут хабаровчан и куда сходить в праздничный день, читайте ниже.

Куда сходить на 23 февраля в Хабаровске

В праздничную программу на 23 февраля традиционно вошла церемония возложения цветов у мемориала с фамилиями погибших солдат. Помимо этого учреждения культуры подготовили насыщенные праздничные программы. С 20 февраля в ДВГНБ работает выставка «Военная доблесть Хабаровского края». здесь представлены больше сотни печатных изданий о самых основных военно-исторических вехах Хабаровского края.

Концерты в Хабаровске в День защитника Отечества

22 февраля в Краевом дворце дружбы «Русь» состоится тематический концерт «Служу Отечеству». Местные артисты исполнят самые популярные песни из советского времени. Также в краевом театре драмы поставят несколько спектаклей в эти выходные. В музее имени Гродекова для школьников устроят тематические интерактивы. Ребятам расскажут, как шифруются сообщения, покажут стрелковое оружие и научат оказывать первую помощь раненым.

23 февраля в краевой филармонии пройдет концерт военного оркестра штаба Тихоокеанского флота. Начало мероприятия в 17:00. Практически в каждом образовательном учреждении к 23 февраля пройдут утренники, а дети напишут письма солдатам.

Лазертаг и конные прогулки: куда еще сходить в Хабаровске на 23 февраля

Отметить мужской праздник в 2023 году в Хабаровске можно не совсем традиционно. В 13:00 в Роял-Ленде самых отважных ребят приглашают сыграть в лазертаг.

Кроме военно-спортивной игры в программе будет выставка стрелкового оружия, мастер-класс по сборке и разборке АК и ПМ. А еще тут проведут веселые старты. Мероприятия будет стоить 300 рублей для взрослых и 200 рублей для детей. Адрес: улица Выборгская, 97.

Кроме того, в этот день можно посетить конный клуб и покататься на лошадях. «Зевс» зовет 23 и 24 февраля прокатиться верхом на лошади по манежу, по местности или вообще, проехаться в санях.

Не стоит забывать, что в этом году 23 февраля выпадает как раз на масленичную неделю. По этому поводу в городах и селах организованы насыщенные программы, на площадях и крупных площадках проходят массовые гулянья, жителей приглашают отведать блинов и поучаствовать в развлекательных соревнованиях.

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