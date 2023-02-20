Масленица 2023 в Хабаровске стартовала, а это значит, что до окончания зимы всего-то чуть больше недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица 2023 в Хабаровске стартовала, а это значит, что до окончания зимы всего-то чуть больше недели. В каждом районе города пройдут праздничные гуляния, и важно подготовиться к любой погоде. Прогноз в Хабаровске на масленичную неделю в целом благоприятный, за исключением выходных.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА МАСЛЕНИЦУ

Погода в Хабаровске на этой неделе будет в пределах нормы по температурному режиму. Это значит, что столбики термометров будут показывать около -16-18 градусов ночью. Комфортные температуры ожидаются и днем - прогноз в Хабаровске говорит о том, что воздух будет прогреваться до -6-8 градусов.

- Практически вся неделя будет без осадков и с умеренным ветром (5,5-7,9 метра в секунду - прим. ред.). А вот на выходных, 25-26 числа, погода в Хабаровске подпортится. В субботу есть вероятность небольшого снега, в воскресенье понизится температура, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

В воскресенье, 26 февраля, столбики термометров упадут до -20 градусов ночью. Днем температуры, согласно прогнозу на Масленицу в Хабаровске, не поднимутся выше -10 градусов. И все это с ветром до 8-12 метров в секунду.

Основные праздничные гуляния на Масленицу 2023 в Хабаровске запланированы как раз на выходные дни. Поэтому, прежде чем идти за бесплатными блинами и водить хороводы, стоит утеплиться.

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