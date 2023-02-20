Концепцию межвузовского кампуса разрабатывают в Хабаровском крае

Представители власти, науки и бизнеса разрабатывают концепцию межвузовского кампуса Фото: минобрнауки Хабаровского края

В регионе разрабатывают концепцию межвузовского кампуса, который станет научно-образовательным пространством для молодежи со всей страны. Над проектом работают власти Хабаровского края, сотрудники вузов, представители научного сообщества, предприниматели и эксперты из Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Кампус будет состоять из нескольких новых корпусов. В них начнет работу несколько научно-образовательных кластеров. Будут доступны направления:

- экология и биотехнологии;

- строительство и урбанистика;

- креативная индустрия;

- гуманитарный кластер;

- цифровые технологии.

Помещения будут оборудованы всем необходимым для занятий. Студентам обустроят лаборатории и студии, где они смогут проводить научные исследования, практиковаться, оттачивать навыки. В Краевом центре образования обговорили общие принципы организации работы и наполнение кластеров.

- Одно из важнейших отличий проекта заключается в том, что кампус – межвузовский. Если другие базируются на одном вузе, то в наш проект входят пять учебных учреждений. Это Тихоокеанский государственный университет (ТОГУ), Хабаровский государственный университет экономики и права (ХГУЭП), Хабаровский государственный институт культуры (ХГИК), Дальневосточный государственный медицинский университет (ДВГМУ) и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС). В состав рабочей группы вошли все ректоры, проректоры и ученые этих вузов, – сказала Юлия Зотова, замминистра образования и науки Хабаровского края.

Весь кампус будет иметь единую инфраструктуру. По проекту предполагается строительство новых общежитий, корпусов для занятий, технопарка, пространств для занятий спортом и других объектов. Находиться кампус будет в Краснофлотском районе города. Комплекс построят в пределах Тихоокеанской, Бондаря и Воронежской, в границах участков ТОГУ и ХГУЭП. Площадь под застройку – 42,6 гектаров, а на них расположатся здания и помещения, общая площадь которых составит 153,1 тысячи квадратных метров. Кампус будет рассчитан на 2,5 тысячи мест.

- Для нас это возможность получить доступ к современной инфраструктуре. Это и площади для обучения, и доступ к научно-исследовательской базе. Именно научные лаборатории должны стать основными элементами кампуса мирового уровня. Это новые направления, новые возможности, к которым буду привлечены наши преподаватели и студенты, – сказал Юрий Марфин, и. о. ректора ТОГУ.

Межвузовский кампус – одна из флагманских инициатив губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Масштабный не только по размерам, но и по значению объект вошел в мастер-план по развитию Хабаровска как место, где будут созданы условия для получения качественного высшего образования по востребованным специальностям и направлениям экономики РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

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