Жители Хабаровска смогут платить за общедомовые нужды как больше, так и меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы многоквартирных домов Хабаровска в панике начали штурмовать управляющие компании с вопросами о новых начислениях в квитанциях за ЖКХ с 1 марта 2023 года. Именно в этот день вступят в силу новые нормативы расчета платежей за общедомовые нужды.

Новые поправки затронут только платежи за использование общедомовых нужд: горячую и холодную воду, электричество, водоотведение и отопление. Если в доме нет счетчиков, то расчет будут осуществлять по методу аналогов.

- До 1 марта установлены одни нормативы. После этой даты они немного увеличатся. Там, где нет приборов учета, расчет будет производиться как в домах со схожими конструктивными особенностями, которые находятся в одной климатической зоне, - рассказали «КП» - Хабаровск» в управляющей компании «Фортуна».

Благодаря изменениям сотрудникам жилищно-коммунальной сферы получится приблизить значения «на бумаге» к фактическому уровню потребления.

- Дома, которые находятся у нас на обслуживании, имеют необходимые счетчики. Например, в ЖК «Восточный» собрание жильцов решило, что будет оплачивать общедомовые нужды по факту использования. То есть все затраты будут пропорционально делиться на квартиры, исходя из квадратных метров.

Действительно, может получиться так, что фактическое потребление превысит нормативы. Тогда и платить по квитанции ЖКХ придется больше.

- Хабаровчане вряд ли заметят существенную разницу в своих платежных документах, - пояснили в УК.

Для «управляек» проблем также станет меньше: разницу между нормативами и фактическим потреблением приходилось оплачивать именно обслуживающей организации. Теперь весь финансовый груз ответственности за круглосуточно работающее освещение в подъезде или утечку воды в подвале перекладывается на собственников жилья.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ в Хабаровском крае были проиндексированы 1 декабря 2022 года. Совокупный платеж в квитанциях вырос на девять процентов по отношению к предыдущему месяцу. При этом следующая индексация планируется не ранее первого июля 2024 года.

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