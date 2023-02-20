Несколько видов материальной поддержки получают многодетные семьи в Хабаровском крае

В крае реализовано два дополнительных материнских капитала – региональный семейный капитал и краевой Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Забота о благополучии многодетных семей является одной из основных задач руководства Хабаровского края. Поэтому в регионе семьи с детьми наряду с федеральными мерами поддержки вправе рассчитывать на дополнительные меры финансовой поддержки.

Когда в семье появляется первенец, родители получают федеральный материнский капитал в размере 524,5 тысячи рублей. После второго ребенка сумма федерального капитала вырастает почти до 693 тысяч рублей.

Далее, в рамках нацпроекта «Демография», по инициативе президента России Владимира Путина с 2019 года предусмотрен также региональный материнский капитал.

- В крае реализовано два дополнительных материнских капитала - региональный семейный капитал и краевой. Право на региональный имеют граждане, получившие федеральный материнский капитал. Его сумма - 30 процентов от суммы федерального материнского капитала. В 2022 году такую выплату получили 2760 семей. Право на краевой имеют семьи, где родился или был усыновлен третий и последующий дети. Его сумма на данный момент - 232 688 рублей, - рассказал Илья Коновалов, начальник сектора по предоставлению социальных льгот и гарантий отдела социальной поддержки населения по Индустриальному району Хабаровска.

Краевой материнский капитал в Хабаровске успешно реализовала семья Костюк, где сегодня уже четверо детей. В 2016 году краевой маткапитал на сумму 200 000 рублей помог семье погасить долг по ипотеке на квартиру площадью 67 квадратных метров, где вся семья проживает в данный момент.

- Мы принимали участие в программе «Молодая семья», где получили сертификат на покупку жилья в новостройке. Выбрали дом, который сдался уже через три месяца. Пока в квартире шел ремонт, у нас появился третий ребенок, и его капитал региональный помог нам при закрытии ипотеки, - рассказала Дарья Костюк.

Уже в этом году семья воспользовалась краевым материнским капиталом на четвертого ребенка. Его размер с 1 февраля был проиндексирован и составил 297 823 рубля. Эти средства позволили покрыть часть ипотеки на еще одну квартиру площадью 32 квадратных метра на этапе строительства.

По словам многодетной матери, сейчас очень много информации о поддержке молодых семей, и главное - не бояться пробовать реализовывать свои права.