Преступник сбежал из колонии в Хабаровском крае

Правоохранители призывают жителей, имеющих информацию о его местонахождении, сообщить в органы за вознаграждение Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В селе Заозерное Хабаровского края из колонии-поселения сбежал заключенный. Беглого преступника разыскивают, за любую важную информацию о его местонахождении гарантируют вознаграждение. По сообщению регионального УФСИН, беглый мужчина самовольно покинул территорию колонии и убежал в неизвестном направлении.

Сбежавший - Ярослав Иванович Неверовский 1990 года рождения. До того как его определили в колонию, жил в Хабаровске. Мужчину осудили по части первой статьи 264 УК РФ, по этой статье наказывают тех, кто управляет машиной в состоянии опьянения и раньше уже привлекался к административной ответственности или имеет судимость.

В день побега он был в длинном черном пуховике с вертикальной надписью на спине Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Не вынесла душа наказания

Неверовский был осужден на четыре месяца лишения свободы, зачем он сбежал из колонии, если срок наказания не такой большой - неизвестно. Кроме того, режим колонии-поселения достаточно свободный. Заключенные могут передвигаться по территории спокойно, без конвоя, но под надзором администрации.

Более того, преступники даже могут покидать территорию колонии с разрешения администрации и носить обычную одежду. Но это только если того требует характер выполняемой работы или в связи с обучением.

Приметы беглого преступника

Ярослав Неверовский среднего телосложения, его рост около 176 сантиметров. Глаза серо-голубые. Лоб прямой, на голове явные залысины. В день, когда преступник самовольно покинул территорию колонии, он был одет в черную удлиненную куртку с крупной вертикальной белой надписью на спине. На голове у него была черная вязаная шапка, а на ногах черное трико и серые ботинки.

Представители краевого УФСИН обратились к жителям региона и призвали с пониманием отнестись к работе правоохранителей по поимке преступника. Его местонахождение необходимо обязательно установить.

Поэтому всех, кто знает, где сейчас находится Неверовский, просят звонить по телефону управления: 8 (4212) 70-81-11, по номеру 102 или лично обратиться в ближайший отдел полиции. Правоохранители гарантируют, что информация о том, кто сообщил о местонахождении преступника, никуда не будет передаваться, а самому информатору дадут вознаграждение.