Ценности мусульман Хабаровского края во время специальной военной операции обсудят на Дальневосточном форуме

Конференция пройдет 22 февраля Фото: Виктория МИНАЕВА

Желающие ознакомиться с позицией, которую традиционный ислам занимает по отношению к специальной военной операции, а также проверить правдивость стереотипов, образовавшихся вокруг этой религии, имеют возможность сделать все это в ходе межрегионального семинара-конференции «Традиционный ислам на Дальнем Востоке в духовно нравственной модели национальной безопасности России».

Мероприятие пройдет в России впервые, и в качестве площадки для первого раза был выбран Южно-Сахалинск. Всех слушателей ждут к 09:00 у исторического парка «Россия - моя история».

Одна из основных целей, которую поставили перед собой организаторы конференции - наглядная демонстрация многолетней связи разных конфессий на территории России. Мусульмане помогают стране осваивать новые территории, развивать культуру и науку уже более тысячи лет. В ходе конференции будет отражено актуальное взаимодействие на сегодняшний день.

Перед участниками с приветственными словами выступят: муфтий Дальнего Востока Ахмад хазрат Гарифуллин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский, первый заместитель губернатора Сахалинской области - руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области Сергей Львович Байдаков, а также другие приглашенные лица.

Агенты глобализации утверждают ничтожность гражданской идентичности и призывают развивать в себе лишь религиозную, национальную и другие формы идентичности. Это создает угрозу отчуждения некоторых слоев общества, в том числе и верующих мусульман, их обособления от сообщества страны, а переломный 2022 год выявил актуальность данной проблематики. Поэтому крайне важно на языке ислама объяснять важность сохранения гражданской идентичности и того, что она никоим образом не противоречит ни религиозной, ни национальной, ни какой-либо другой из форм идентичности, - рассказал Идрис Камаллидин, заместитель муфтия Дальнего Востока.

По словам хазрата, такие мероприятия помогают точнее наметить проблемные точки в этой области и найти эффективные пути решения.

В историческом парке «Россия - моя история», в главном зале пройдет пленарное заседание конференции, где заместитель муфтия ДУМДВ Идрис хазрат Камалиддин поделится личным опытом духовного служения и работы с верующими военнослужащими, которые исповедуют ислам. Кроме того, особенности военной службы для тех, кто исповедует ислам, раскроют во время встречи со студентами, магистрантами, аспирантами. Дискуссию проведет член экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей России Алексей Старостин.