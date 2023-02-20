Начало праздничного салюта в 21:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году День защитника Отечества выпадает на четверг, это, традиционно, красный день календаря, а значит, жители страны будут в этот день отдыхать. Провести праздник можно в кругу семьи, или сходить на тематические концерты и развлечения. В Хабаровске в этот день жителей ждет насыщенная культурная программа, а идеальным завершением дня был бы праздничный салют. Будут ли запускать фейерверки в небо в Хабаровске 23 февраля, рассказываем ниже.

Салюту в Хабаровске 23 февраля быть?

В администрации краевой столицы «КП» - Хабаровск» сообщили, что городские власти на 23 февраля запуск фейерверков не организовывают.

- Город Хабаровск точно не будет организовывать никаких салютов, 23 февраля – это традиционно армейский и военный праздник. Все мероприятия проводит Восточный военный округ, - рассказали в мэрии.

ВВО. В свою очередь, рассказали, что салюту в Хабаровске на 23 февраля быть. Помимо краевой столицы, праздничные залпы запустят еще в пяти городах Дальнего Востока. В честь Дня защитника Отечества военнослужащие ВВО запустят в небо над Хабаровском 30 мощных залпов.

- При проведении салютов будет задействовано свыше 39 единиц орудий и салютных установок различных типов, в том числе артиллерийские орудия Д-30 и БС-3, а также салютные установки 2А30, 2А35, 2А85, 2А85А1, - сообщили в пресс-службе ВВО.

Во сколько состоится салют в Хабаровске на 23 февраля

Кроме Хабаровска салюты будут запускать и в других крупных городах округа. В списке Владивосток, Белогорск, Уссурийск, Чита и Улан-Удэ. Во всех этих городах торжественный первый залп запустят в небо в 21:00 по местному времени.

Сейчас личный состав салютных дивизионов уже провел все тренировки и готов к мероприятию. Проводить залпы будут свыше 160 военнослужащих.

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