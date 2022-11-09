Всегда в наличии: где автомобилистам Хабаровска найти запчасти

В июле-сентябре 2022 года хабаровчане купили запчастей в три раза больше чем год назад. Фото: Авито.

Уходящий 2022-й выдался сложным как для рядовых автолюбителей, так и для профессионалов автомобильной отрасли, СМИ регулярно сообщают о непростой ситуации с запчастями и расходниками. Но решения все равно остаются.

Корреспондент «КП» - Владивосток» узнал у специалистов отрасли, как они решают вопрос с запчастями, и наблюдают ли, кстати, их нехватку?

Сергей, механик частного сервиса

Герой нашего материала - Сергей, 56 лет, карьеру в автомобильном деле начинал еще в советское время по линии ДОСААФ. В девяностые занимался перегоном автомобилей с Дальнего Востока в другие российские регионы, в последние годы «осел» с небольшим сервисом широкого профиля: слесарные работы, шиномонтаж… Трудности с запчастями он заметил, но локальные и временные:

- Сложности в этом году действительно есть, но испытывают их в большей степени официальные дилерские площадки, «завязанные» на конкретные детали конкретных брендов, которые регламентированы заводом-изготовителем. В большинстве своем это номенклатура европейских и японских заводов, в меньшей степени - Корея и Турция. По понятным причинам официальные каналы поставок из Европы и Японии на «стопе».

Нам как частному сервису проще: своим клиентам мы и раньше рекомендовали онлайн-площадки, а теперь и подавно переключились на «Авито». Только по Хабаровску это два миллиона актуальных объявлений плюс - география Хабаровском не ограничивается за счет «Авито Доставки».

Официально платформа заявляет о семи миллионах объявлений по позициям новых запчастей, а совокупно с деталями second-hand на Авито одновременно присутствует 23 миллиона предложений. Это не только непосредственно запчасти, но также шины, диски, автохимия и косметика, аксессуары и гаджеты - от самых мелких (держатели смартфонов) до серьезных медиа- и акустических систем.

Для удобства поиска можно использовать фильтры. Фото: скриншот

География сервиса, по словам механика Сергея, позволяет не беспокоиться о возможных перебоях в домашнем регионе:

- Не так давно под запрос клиента заказывали радиатор на довольно экзотичный минивэн - Volkswagen Touran. Модель европейская, но куплена в Японии - с правым рулем. В Японии при этом на Volkswagen запчасти сравнительно редки, поэтому поиск в домашнем регионе ничего не дал. Выручили продавцы из Смоленской области: запчасти с европейских «разборок» стекаются туда через соседнюю Беларусь. «Авито Доставкой» пришло, по-моему, меньше чем за две недели.

Добротный выбор. Фото: скриншот

Вопрос рисков при этом, по словам нашего собеседника, не стоял:

- При оплате через «Авито Доставку» деньги покупателя не уходят продавцу сразу, а как-то хитро замораживаются банком-партнером. Продавцу они будут переведены только в том случае, если я посылку принял, подтвердил ее целостность и качество. Если в пункте выдачи меня деталь не устраивает, спокойно отказываюсь, деньги и цена доставки мне возвращаются на карту.

Главное на каждом этапе заказа не переходить по внешним ссылкам и общаться с продавцом через интерфейс «Авито»: сохранность денег по сделке они гарантируют только в этом случае.

По словам Сергея, подбором запчастей нередко занимаются они сами, но все чаще клиенты приходят с уже готовыми решениями:

- Даже любитель в наши дни может подобрать деталь любого типа под свою марку-модель, - говорит мастер. - В разделе «Запчасти и аксессуары» есть все доступные фильтры, галочки и вкладки с разделением на «новые» и «б/у».

На платформе автомобилисты ищут редкие детали. Фото: скриншот

Мы со своей стороны всегда также проверяем прошлое поставщика: какова история его продаж, какие отзывы на его запчасти, сколько звезд рейтинга. То же самое рекомендуем делать и тем, кто занимается подбором запчастей самостоятельно.

В «Авито» «КП» - Владивосток» добавили, что особого внимания заслуживают продавцы запчастей с пометкой «Компания проверена»: их деятельность модераторы проверяют в том числе по налоговым базам, изучают отчетность, информацию по выплате налогов. Так платформа исключает компании-«пустышки» и потенциально недобросовестных продавцов. Также отметку «Проверенный партнер» не получат компании, у которых меньше 10 отзывов и рейтинг ниже четырех баллов.

Продавца можно проверить, прочитав отзывы о товарах. Фото: скриншот

Насколько вырос спрос на онлайн-покупку запчастей в 2022, Сергей ответить затруднился: «По нашей клиентуре - спрос на работы сразу с запчастями плюс-минус такой же, как был. Чуть чаще, наверное, стали заказывать самостоятельно, без нашего подбора. Что могу сказать точно, по сравнению с прошлым годом больше народу в нашем автосервисе стало потому, что многие вольно-невольно отказались от сервиса дилерского».

Аналитики Авито с оглядкой на свой массив данных ответили конкретнее:

«В III квартале 2022 года хабаровчане покупали запчасти на «Авито» в три раза чаще, чем год назад. Так, запчасти для ТО и детали для тормозной системы покупали в 2,6 раза и в 2,2 раза чаще соответственно, а детали и компоненты подвески - в 2,8 раза. Продажи двигателей выросли в три раза, а деталей системы охлаждения - в четыре раза».

Получается, автомобилисты нашли решение, освоив интернет-платформы. При интернет-шоппинге действуют те же правила, что и при обычных покупках - выбирайте надежного продавца и проверяйте товар.

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