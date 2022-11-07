Погода настигнет врасплох жителей Хабаровского края на этой неделе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровском крае на этой неделе побалует теплом. На смену затяжному циклону придут солнечные дни. Но продлятся они только до конца рабочей недели. А вот ближе к выходным ситуация снова резко изменится.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 7-13 НОЯБРЯ

В регионе с понедельника синоптики обещают солнечную погоду, местами облачную, но без осадков. Небольшой снег ожидается в Николаевском районе во вторник. В крае западный и юго-западный ветер будет в среднем достигать 6-14 метров в секунду. Суточные колебания температуры будут доходить до 10 градусов.

Уже к пятнице погода в Хабаровском крае начнет портиться. 11 ноября в регион придет очередной циклон с резким похолоданием и осадками. Днем температура мало где будет подниматься выше ноля. Вместе с тем в некоторых районах начнутся снегопады. Минусовые температуры не дадут растаять выпавшему снегу до конца недели.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 7-13 НОЯБРЯ

Погода в Хабаровске, как и во всем регионе, будет радовать теплом с 7 по 10 ноября. Несмотря на стойкие минусовые температуры по ночам, днем воздух будет прогреваться до отметок от +1 до +5 градусов с понедельника по среду. В четверг и пятницу станет немного холоднее, но все еще выше ноля.

- В целом дневные температуры всю неделю будут положительными, а ночные - отрицательными. Ожидается постепенное понижение до -6 градусов. А вот на выходных в Хабаровске ожидается очередной приход циклона, который принесет небольшие осадки, особенно в пятницу и субботу. К концу недели стоит ждать снег и понижение температуры днем до ноля и слабоотрицательных значений, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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