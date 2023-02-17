Народный артист России Александр Буйнов будет помогать бойцам из Хабаровского края

Известный певец призывает жителей Дальнего Востока сплотиться и вместе помогать бойцам Фото: Михаил ФРОЛОВ

За небольшое период с 25 января по 15 февраля в Хабаровском крае собрали больше 4 миллионов рублей на нужды солдат, находящихся в зоне спецоперации. Регион вошел в тройку лидеров по сборам, на первом месте стоит Иркутская область, там военнослужащим собрали порядка 20 миллионов. Сбор идет в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для Победы». Деньги перечисляют все неравнодушные жители и предприниматели, а с недавнего времени к сбору именно для солдат Хабаровского края присоединился Народный артист России Александр Буйнов.

- Сейчас сотни тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации. Защитники отечества в тяжелейших условиях отстаивают часть страны и нуждаются в максимальной поддержке. Именно сейчас важно объединиться, поднять боевой дух и помочь всем бойцам, чтобы приблизить победу, - говорит известный певец.

На собранные деньги фронт закупит машины высокой проходимости, мобильные бани, печки, тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, аптечки, тактические рюкзаки и другие необходимые солдатам вещи. Звезды кино и эстрады решили позаботиться и о досуге ребят на передовой и сделать подарок к 23 февраля.

- Мы подписываем гитары, с которыми будет веселее коротать вечера. Присоединяйтесь. Давайте вместе сделаем приятный и нужный подарок нашим ребятам, - говорит Буйнов в своем видеообращении.

Несколько дней назад в эксклюзивном интервью редакции «КП» - Хабаровск» Наталья Пасика рассказала, чего особенно не хватает бойцам в зоне СВО. Женщина уехала в Донецк добровольцем в 71 год, чтобы помогать раненым в госпитале. Хабаровчанка говорит, что бойцы питаются очень однообразно, часто приготовить пищу у них нет возможности, поэтому было бы неплохо разнообразить их рацион, например, овощами, овощными консервами и какими-нибудь вкусностями.

Помимо этого, солдаты нуждаются в сменном белье, в том числе нижнем и нательном. После редкой возможности хорошенько помыться хочется одеться в чистое и свежее, а стирать им просто негде да и некогда.

Но самое главное, что нужно ребятам на передовой - это внимание и забота земляков. Особенно ценны для бойцов письма, написанные самыми юными хабаровчанами. Строчки гордости и уважения поднимают боевой дух ребят и трогают за душу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бойцам нужно, чтобы о них помнили: 71-летняя Наталья Пасика из Хабаровска рассказала о работе в госпитале Донецка

Наталья Пасика из Хабаровска продолжает ухаживать за ранеными в Донецке(подробнее)

Жители Хабаровского края смогут пожертвовать средства на помощь в СВО в ходе телемарафона

Телемарафон по сбору средств пройдет 22 февраля(подробнее)