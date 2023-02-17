Кадры - все: Михаил Дегтярев встретился с курсантами проекта «Муравьев-Амурский»

Губернатор отмечает, что кадры влияют на развитие всех отраслей Фото: Правительство Хабаровского края

Один из приоритетов губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева – работа с молодежью. Глава региона лично уделяет время общению с молодыми ребятами и работает над формированием стратегии повышения привлекательности субъекта. Так, губернатор провел встречу с курсантами программы «Муравьев-Амурский 2030», направленной на подготовку команды управленцев для Дальнего Востока и Арктики.

Для практики полученных в ходе программы знаний в край приехали три группы управленцев: «Промышленность», «Туризм» и «Международный ТОР». Глава региона пообщался с участниками первых двух групп, приехавшими из разных субъектов страны, подчеркнув важность всех трех направлений.

- Промышленность является опорным сектором экономики для Хабаровского края, в то время как туризм обладает для нас синергетическим эффектом и способен раскрыть большой потенциал региона, - начал встречу Михаил Дегтярев.

Далее глава региона узнал о впечатлениях курсантов от прохождения стажировки на территории Хабаровского края. Учитывая особенности выбранного субъекта, каждая группа имеет ряд обозначенных ранее задач, которые отрабатываются по всем трем направлениям.

Так, участникам трека «Промышленность» довелось посетить стратегически важные предприятия края, среди которых авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, «Амурсталь» и «Дальэнергомаш». Группа, практикующая направление «Туризм», в ближайшее время отправится на объекты, пользующиеся наибольшим успехом как у местных жителей, так и гостей региона. В их числе, например, горнолыжный комплекс «Холдоми».

Знакомство с ключевыми объектами отрасли - не единственная возможность погрузиться в изучаемое направление для курсантов. Кроме этого, участники могут получить ответы на интересующие их вопросы напрямую от руководителей органов власти.

Растущая экономика и промышленность Хабаровского края нуждается в новых кадрах. Их привлечением в регион занят и губернатор, обозначивший возможность трудоустройства будущих специалистов в регионе. Все, кто откликнется на призыв губернатора, будут обеспечены рабочими местами и получат возможность поработать на благо региона и его жителей.

- Развитие всех без исключения отраслей напрямую зависит от кадров. Поэтому поручаю подготовить предложения по трудоустройству для курсантов, готовых к переезду и перемещению. Как губернатор, я в этом заинтересован. Наша команда очень динамичная и гибкая, готова к переменам и совершенствованию, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Завершая встречу, глава региона пожелал участникам реализовать свои накопленные навыки с пользой для Хабаровского края и выразил уверенность в больших перспективах всех курсантов.