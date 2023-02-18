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Происшествия18 февраля 2023 2:32

Сожгли живьем прямо в будке: любимца двора пса Рыжего жестоко убили в Хабаровске

Собаку по кличке Рыжий заживо сожгли в будке в Хабаровске
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
Пес Рыжий жил на улице Артемовской, 77 и, по словам местных, был любимцем двора

Пес Рыжий жил на улице Артемовской, 77 и, по словам местных, был любимцем двора

Фото: Социальные сети

В Хабаровске неизвестные спалили будку с собакой внутри. Жесткие кадры облетели все соцсети и вызвали бурю обсуждений. Люди требую привлечь извергов к ответсвенности. За дело взялись правоохранительные органы.

ЧП случилось 17 февраля около 20:00 часов. Пес Рыжий жил на улице Артемовской, 77 и, по словам местных, был любимцем двора. На людей не кидался, любил играть с детворой. Люди прониклись к собаке, построили ему будку и подкармливали.

- Я обращаюсь сейчас ко всем с воплем о помощи! […] Буквально недавно около 20:00 часов вечера какой-то нелюдь сжег живьем в будке нашего пса по кличке Рыжий - любимца всех окрестных дворов и детей, - сообщила Екатерина Личко, зоозащитница приюта «Чистое сердце».

Новость о том, что Рыжего заживо сожгли прямо в будке, повергла в шок не только жителей Артемовской, но и весь Хабаровск. От такой нечеловеческой жестокости люди буквально «взорвали» соцсети. Большинство требует найти и наказать виновных по всей строгости закона.

- Без слез невозможно это читать, - пишут пользователи соцсетей.

- И чем же эта несчастная собака, сидящая в будке, помешала этому нелюдю?!

- Пока в нашей стране не введут наказание за безответственное содержание животных, такие случаи будут постоянно.

Жители Артемовской не ограничились сообщением в соцсетях и написали заявление в полицию. Они потребовали разобраться и привлечь виновного за жестокое обращение с животными.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

В случае, если будет заведено уголовное дело, виновным может грозить реальное наказание. В зависимости от тяжести преступления, максимальная санкция составляет либо до трех лет колонии, либо от трех до пяти лет лишения свободы. Однако обычно дела о жестоком обращении с животными заканчиваются штрафом.

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