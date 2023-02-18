Сожгли живьем прямо в будке: любимца двора пса Рыжего жестоко убили в Хабаровске

Пес Рыжий жил на улице Артемовской, 77 и, по словам местных, был любимцем двора Фото: Социальные сети

В Хабаровске неизвестные спалили будку с собакой внутри. Жесткие кадры облетели все соцсети и вызвали бурю обсуждений. Люди требую привлечь извергов к ответсвенности. За дело взялись правоохранительные органы.

ЧП случилось 17 февраля около 20:00 часов. Пес Рыжий жил на улице Артемовской, 77 и, по словам местных, был любимцем двора. На людей не кидался, любил играть с детворой. Люди прониклись к собаке, построили ему будку и подкармливали.

- Я обращаюсь сейчас ко всем с воплем о помощи! […] Буквально недавно около 20:00 часов вечера какой-то нелюдь сжег живьем в будке нашего пса по кличке Рыжий - любимца всех окрестных дворов и детей, - сообщила Екатерина Личко, зоозащитница приюта «Чистое сердце».

Новость о том, что Рыжего заживо сожгли прямо в будке, повергла в шок не только жителей Артемовской, но и весь Хабаровск. От такой нечеловеческой жестокости люди буквально «взорвали» соцсети. Большинство требует найти и наказать виновных по всей строгости закона.

- Без слез невозможно это читать, - пишут пользователи соцсетей.

- И чем же эта несчастная собака, сидящая в будке, помешала этому нелюдю?!

- Пока в нашей стране не введут наказание за безответственное содержание животных, такие случаи будут постоянно.

Жители Артемовской не ограничились сообщением в соцсетях и написали заявление в полицию. Они потребовали разобраться и привлечь виновного за жестокое обращение с животными.

- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к совершению противоправного деяния. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

В случае, если будет заведено уголовное дело, виновным может грозить реальное наказание. В зависимости от тяжести преступления, максимальная санкция составляет либо до трех лет колонии, либо от трех до пяти лет лишения свободы. Однако обычно дела о жестоком обращении с животными заканчиваются штрафом.

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