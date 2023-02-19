«Ты наш герой, наш воин, наша гордость…»: семья погибшего на СВО добровольца из Хабаровска увековечила память о герое

Семья погибшего Михаила Шувалова будет передавать песню о папе будущим поколениям Фото: предоставлено редакции

«…Навсегда ты останешься в наших сердцах. Эту гордость пронесем сквозь года и века» - строчка из песни, которую посвятила хабаровчанка Ольга Шувалова своему погибшему на СВО свекру, будто в полной мере отражает суть и смысл памятного произведения. Идея написать произведение возникла у Ольги после того, как семья получила известие о гибели родного человека. Женщина тогда поняла, что память о нем необходимо не только сохранить, но и передавать будущим поколениям.

Страшные известия в канун Нового года

Михаил Шувалов ушел на спецоперацию добровольцем в 71-летнем возрасте. В Хабаровске он жил вместе со своим сыном Михаилом, невесткой Ольгой и двумя внучками. Больше 40 лет он проработал на ТЭЦ, и получил звание ветерана труда. Изначально о своем намерении идти добровольцем на СВО семье не сообщил, просто уехал в Ленинградскую область, где у него остался дом в деревне, проверить, посмотреть, помочь родственникам. Позднее семья узнала, что папа отправился на Донбасс.

- Когда узнали, что он решил пойти добровольцем на СВО, я была шокирована, сильно переживала. Дядя Миша хороший и добрый человек, у нас сложились теплые родственные отношения. Внучки его просто обожали, а он к ним относился с особой любовью и заботой, - рассказывает «КП» - Хабаровск» невестка погибшего, Ольга Шувалова.

Михаил Шувалов ушел на СВО добровольцем и погиб Фото: предоставлено редакции

Трагические новости первой узнала Ольга, и не знала, как рассказать супругу. Это было прямо в канун Нового года, вести пришли утром в сообщении от сестры погибшего из Ленобласти. Ольга не находила себе места, позвонила подруге, чтобы посоветоваться, как рассказать такое, и тогда разговор услышал ее муж.

Чувство гордости и горечь утраты

После начались долгие выяснения, проверка достоверности факта, а потом опознание тела и транспортировка его в Хабаровск. 18 января семья похоронила отца. Затем сына пригласили в хабаровскую мэрию, где глава города в торжественной обстановке вручил посмертный Орден Мужества семье погибшего.

На фоне этих событий, переполнявшие Ольгу чувство гордости за свекра и горечь от потери дорогого родственника, нашли свой выход в песне. Слова сами лезли в голову, хабаровчанка стала их записывать. Затем она решила – песне быть и начала искать помощников. Через специальный ресурс нашла поэтессу с запада, которая помогла Ольге написать куплеты, припев же полностью принадлежит хабаровчанке.

- Я обратилась в сети с предложением, что мне нужен текст к песне и поэтесса отозвалась. Она читала статью в «КП» - Хабаровск» про нашего папу, прониклась, ее тоже тронул его поступок, и она помогла мне с куплетами.

Музыку к песне написал один из лучших гитаристов Москвы, а потом Ольга довела дело до конца уже на студии звукозаписи. Текст песни повествует о том, каким был человеком Михаил Шувалов, о том, что он не мог спокойно смотреть на то, что происходит в зоне СВО, на то, что там страдают простые люди. Самые сильные его качества нашли отражение в песне.

Он навсегда останется в памяти

Произведение по достоинству оценили родные и знакомые семьи Шуваловых. Трек крутили даже на радио «Крым», и распространили в сети. Каждый в семье очень любил Михаила Шувалова и уважал.

- Девочки скучают очень по дедушке, младшая особенно, она хоть и не маленькая уже, ей почти пять лет, и мы попытались объяснить, что случилось, но она все равно все время спрашивает, когда же вернется дедушка…

С самого детства дедушка с особенной заботой и теплом относился к старшей внучке Фото: предоставлено редакции

Младшая внучка Михаила Шувалова до сих пор спрашивает, когда вернется дедушка Фото: предоставлено редакции

Теперь песня навсегда останется в этой семье как память о дорогом и родном человеке. Ее будут слушать внучки погибшего, и будут знать, что дедушка был настоящим героем.

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