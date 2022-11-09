Наталья Ольшанская: «Ламифарэн» стимулирует защитные силы организма

Наталья Ольшанская - руководитель обособленного подразделения по ДВФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарен» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наверняка многие слышали о пользе морской продукции. Ее уникальные свойства позволяют укреплять наш иммунитет, защищать от различных заболеваний. Употреблять ламинарию также можно в целях профилактики. К слову, морская капуста - один из лидеров в рейтинге продуктов с высоким содержанием йода. Однако, чтобы восполнить его дефицит в организме, необходимо съесть как минимум пять килограммов, что просто невозможно сделать за один раз. В этом плане спасает линейка продукции «Ламинарос», которая представлена в виде геля, капсул и косметического геля. Продукция изготовлена из ламинарии ангустаты, которую часто путают с обычной морской капустой. Однако ламинария ангустата уникальна тем, что имеет более длительный жизненный цикл - четыре года вместо двух лет по сравнению с морской капустой, там самым она насыщена большим количеством микро- и макроэлементов.

- Произрастает ламинария ангустата только в акватории Охотского моря и в Татарском проливе, где и располагается наше производство. Дело в том, что оболочка клетки ламинарии очень плотная и тяжело растворима в организме, из-за чего мы получаем всего 5% полезных веществ, употребляя ламинарию в виде морской капусты. На производстве благодаря запатентованной технологии мы разрушаем оболочку, высвобождая все полезные вещества, сохраняя их в живом виде до 90%. Также хочу отметить, что состав геля полностью натурален и не имеет никаких добавок, - рассказала в прямом эфире РАДИО КП Наталья Ольшанская, руководитель обособленного подразделения по ДВФО, официальный дистрибьютор компании «Простор», занимающейся продажей уникального диетического и лечебно-профилактического питания, геля и капсул «Ламифарен».

Эксперт также рассказал, что «Ламифарэн» при систематическом приеме готовит организм к встрече с инфекциями, с патологиями, иммунодефицитами и так далее. Поэтому его можно и нужно употреблять людям абсолютно здоровым.

- У каждого органа есть свои, скажем, временные приемы для восстановления. Например, сосуды и капилляры восстанавливаются с участием «Ламифарэна» в течение девяти месяцев, печень восстанавливается в течение двух-трех месяцев, рост гемоглобина отмечается где-то в течение одной-двух недель. Ну и так буквально по всем органам. Поэтому наш гель и рекомендуется принимать курсами, чтобы у каждого органа была возможность получить все свои необходимые микро- и макроэлементы, и полезные вещества. Профилактика. Это самый правильный подход для использования «Ламифарэна». Не надо дожидаться болезни, а нужно принимать меры для профилактики. Он восполняет дефицит йода и благоприятно воздействует на щитовидную железу, увеличивает углеводный обмен, липидный обмен, тем самым способствует снижению лишнего веса, активно очищает организм от токсинов, тяжелых металлов, радиации, нормализует обмен веществ и другое.