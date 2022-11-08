Поддержкой и развитием одаренных детей Хабаровского края с 2023 года займется новый Региональный центр

Центр появится в регионе в рамках проекта «Одаренные дети» Фото: Правительство Хабаровского края

Один из важных факторов успеха реализации любой стратегии или программы - наличие промежуточного контроля. Недостаточно просто принять хороший и реалистичный документ, необходимо превратить его в реально действующие планы или дорожные карты ведомств. И губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву удалось провести грамотную последовательную работу.

Утвержденная стратегия развития Хабаровского края поможет добиваться эффективных результатов в различных отраслях с помощью ряда флагманских инициатив. В рамках одной из них - «Край здоровья. Растим будущее» - регион намерен всеми возможными способами развивать потенциал детей и молодежи, параллельно обеспечивая качественное образование и медицинскую помощь.

Талант есть у каждого, стоит только его разглядеть и раскрыть. Поэтому в рамках проекта «Одаренные дети» в 2023 году в Хабаровском крае появится центр выявления, поддержки, сопровождения и развития способностей и талантов. Сегодня уже сформирована группа, которая займется оснащением и функционированием регионального центра, а также утвержден состав Попечительского совета, руководство которым взял на себя глава региона Михаил Дегтярев. В августе 2022 года уже состоялось первое заседание, посвященное определению приоритетных направлений в работе центра.

- Поддержка юных талантов - наш приоритет. Ежегодно в крае проводятся конкурсы и фестивали детского творчества, более 10 тысяч ребят обучаются в школах искусств. Отрадно, что многие уже нашли свой путь и продолжают совершенствовать свое мастерство. Развивая направление «Край здоровья. Растим будущее», мы реализуем флагманский проект. Для этого мы трансформируем деятельность Регионального центра для одаренных детей и оснастим его новым оборудованием, - заявил Михаил Дегтярев.

Кроме того, в рамках того же проекта «Одаренные дети» к 2025 году регион должен обзавестись Дальневосточным детским центром отдыха и оздоровления. В настоящее время продолжается работа по заключению концессионных соглашений.

За успешное впитывание знаний и социализацию молодых ребят берется проект «Новая школа», который предполагает появление пяти новых школ к 2025 году. В ближайшие два года в Хабаровске будут построены три школы общей вместимостью около 4500 мест. Еще две школы откроют свои двери в поселке Корфовский и Комсомольске-на-Амуре. Строительство осуществляется при поддержке Минпросвещения России.

Проект «Медицинские кадры решают все» работает над выращиванием собственных кадров, умеющих оказывать высококачественную медицинскую помощь вместо того, чтобы привлекать специалистов из регионов. На сентябрь 2022 года уже удалось добиться значительных результатов.

Так, Дальневосточный государственный медицинский университет с каждым годом увеличивает количество целевых мест для студентов, к 2022 году доведя число целевиков до 165 человек. Это позволяет обучаться по целевым направлениям в общей сложности 947 студентам ДВГМУ. Логично растет и количество выпускников ДВГМУ, трудоустроенных в краевые учреждения в качестве дипломированных специалистов. 44 из них уже успели пройти первичную аккредитацию.

ДВГМУ, разумеется, не единственное учреждение, развивающееся согласно стратегии. Хабаровский государственный медицинский колледж в нынешнем учебном году обучает 2200 человек, когда год назад количество студентов составляло 2069 человек.

В рамках стратегии планируется ежегодное увеличение учебных мест во всех медицинских учреждениях. Кроме того, с помощью средств краевого бюджета регион займется обучением ординаторов в рамках краевой целевой ординатуры в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения.