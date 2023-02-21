Рамиз Гогуев: Продолжим вносить свой вклад в повышение качества жизни населения

Депутат по избирательному округу №6 Рамиз Гогуев. Фото предоставлено героем публикации

В структуре Хабаровской городской думы в новом году образовалась новая фракция партии «Единая Россия», состоящая из 12 депутатов. Единогласно выбранный председателем фракции депутат по избирательному округу №6 Рамиз Гогуев рассказал «КП» - Хабаровск» о причинах создания фракции и о том, как инициатива повиляет на деятельность думы.

- Рамиз Анатольевич, почему возникла необходимость создания фракции «Единой России»?

- На текущий момент в Хабаровской городской думе 12 депутатов, членов партии «Единая Россия». Это количество, в соответствии с действующей редакцией регламента Хабаровской городской думы, позволяет создать фракцию для обеспечения совместной деятельности, основанной на принципах взаимоподдержки и выручки в рамках работы в интересах населения и выражения единой позиции по вопросам, которые рассматриваются думой, - рассказал «КП» - Хабаровск» Рамиз Гогуев.

- Как фракция «Единой России» выстраивает свои приоритеты, каковы особенности ее работы в нынешнем составе?

- Наши приоритеты строятся на фундаментальном документе партии Народной программы, согласно которому проводятся различного рода мероприятия в ситуативном и плановом порядке. В нынешнем созыве мы находимся в поле многообразия мнений, что помогает продолжать непрерывное движение вперед. Поэтому в таком темпе не допускается давать слабину и передышку.

- Как будут выстраиваться взаимоотношения с другими фракциями?

- Будем выстраивать работу, основываясь на принципах равенства, прав и свобод человека и гражданина, демократии правового поля и взаимоуважения. Но полемику никто не отменял, так что мы будем в ней участвовать, глубоко погружаясь в изучение вопроса и соблюдая нормы права.

- Как руководитель фракции какие задачи ставите перед собой?

- Основной задачей для себя вижу сохранение и поддержание единого коллектива, в котором существует разность мнений, возможность высказаться и быть услышанным. Руководитель фракции, в моем понимании, является больше другом - координатором, который участвует в разрешении споров, регулирует ситуации, ретранслирует мнение фракции руководству партии «Единая Россия» и наоборот, а также всегда приходит на выручку. Ставим перед собой цель - сделать все возможное для реализации намеченных планов и показателей, чтобы продолжать вносить свой вклад в повышение качества жизни населения.

- Каких инициатив стоит ожидать от фракции в ближайшее время?

- Фракция работает по квартальным планам, и в настоящий момент мы встраиваемся в конструктивное русло работы. Ведется разработка проектов решений думы по укреплению представительного органа муниципального образования, обновлению регламента, работаем над рассмотрением вопросов совершенствования контрольных функций думы. В рамках народной программы партии «Единая Россия» рассматривается возможность повышения эффективности муниципального жилищного контроля, расширения механизмов влияния на обеспечение доступной среды. Кроме того, на рассмотрении находится вопрос введения конкурса, обеспечивающего участие школьного самоуправления и родительских комитетов в управлении образовательной организацией. Не менее важными вопросами на повестке остаются взаимодействие с территориально-общественными самоуправлениями, а также мониторинг и инициирование ликвидации несанкционированных свалок. Одна из моих непосредственных инициатив - организация бесплатной общественной автомобильной парковки в районе поликлиники «Ден-тал-из». В марте планируется внесение изменений по перепрофилированию категории земли из платной парковки в парковку общего пользования. Уверен, что данный проект по внесению изменений будет поддержан думой.