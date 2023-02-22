Хабаровский край станет лидером по добыче меди

Проект даст региону налоговые поступления в бюджет и рабочие места Фото: Правительство Хабаровского края

Даже в период санкционного давления Хабаровский край не сбавил темпы роста экономики. Причина - в адресной работе с инвесторами, в которой задействован лично губернатор Михаил Дегтярев. Помимо ведения переговоров на уровне первых лиц, глава региона буквально в ручном режиме занимается сопровождением крупных инфраструктурных проектов. Этот крайне важный фактор дает бизнесу понимание, что руководство региона выступает гарантом стабильной работы на территории.

Один из масштабных инвестиционных проектов сегодня реализуется на Малмыжском медном месторождении, где возводится современный горно-обогатительный комбинат. В рамках рабочей поездки в Нанайский район Михаил Дегтярев лично посетил строящийся объект, отметив огромный потенциал проекта для развития Хабаровского края.

- Сегодня запасы Малмыжского месторождения оцениваются в 2,4 миллиарда тонн руды, в том числе более 8,3 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Полноценный запуск проекта сделает Хабаровский край крупнейшим центром по добыче меди и производству медного концентрата в России. Регион получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, а самое главное - дополнительные рабочие места, - подчеркнул губернатор.

Проект Русской медной компании оценивается в 248 миллиардов рублей, половина из которых уже вложена в работу. Все объекты ГОКа планируется поэтапно вводить в эксплуатацию на протяжении следующих трех лет.

По словам генерального директора компании ООО «Амур Минералс», занимающейся освоением месторождения, Александра Батаева, работы идут согласно графику, и в настоящее время готовность объектов составляет 50 процентов.

- Продолжается строительство карьеров для добычи руды, идет возведение корпусов обогатительной фабрики, в высокой степени готовности объекты вспомогательной и бытовой инфраструктуры. На предприятии будут созданы современные условия для работы и отдыха сотрудников, - рассказал Александр Батаев.

Экономическая выгода от предприятия не должна идти в ущерб экологическому фону региона, поэтому обеспечение экологической безопасности входит в задачи организации.

- Самые лучшие и современные технологии, внедренные на предприятии, обеспечат экономическую эффективность и экологическую безопасность производства. Все отвечает самым последним российским и международным стандартам, - заверил Михаил Дегтярев.

Губернатор находит общий язык буквально с каждым крупным инвестором или действующим предприятием, вовлекая предпринимателей в реализацию социальных проектов в районах их присутствия. Так, «Русская медная компания», реализовав в 2022 году масштабную социальную программу в Нанайском районе, в этом году займется продолжением этой работы, начав модернизацию энергетической инфраструктуры и ремонт социальных учреждений. В числе первых объектов - зрительный зал центра культуры и досуга «Радуга» в селе Вознесенском, а также дизельная электростанция в селе Верхний Нерген.