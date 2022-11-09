Лунное затмение 8 ноября началось примерно в 19:00 Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Жители Хабаровского края стали свидетелями редчайшего явления - полного затмения. Луна поменяла цвет, а затем и вовсе пропала с небосклона. Удивительное действо люди могли наблюдать из окон своих квартир.

Луна поменяла цвет, затем и вовсе пропала с небосклона Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Лунное затмение 8 ноября началось примерно в 19:00 по хабаровскому времени. Небесное тело проходило через самый центр земной тени. Перед тем как полностью скрыться, Луна ярко осветила города и окрасилась в багровый цвет. Около полутора часов земной спутник был почти неразличим на небе.

Погода благоволила: ни туч, ни осадков, поэтому десятки тысяч людей из разных уголков Хабаровского края могли сделать эпичные фото полного затмения. Социальные сети заполнены кадрами «кровавой Луны» - жуткой и одновременно завораживающей.

Удивительное действо люди могли наблюдать из окон своих квартир Фото: Евгений ЛАПУХИН

- В разных частях планеты явление выглядит по-разному. В этом месяце нашему региону повезло, и мы смогли наблюдать полное лунное затмение. А, например, в Европе его не было видно совсем. Происходят лунные затмения от двух до четырех раз в год, поэтому такие явления нельзя назвать очень редкими, - рассказал «КП» - Хабаровск» Евгений Ревва, астроном.

После полного лунного затмения 8 ноября происходило еще несколько космических явлений. Во время затмения Луна покрыла Уран, который вместе с Сатурном, Юпитером и Марсом выстроился в парад планет.