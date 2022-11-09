Михаил Дегтярев: Ванино и Советская Гавань - это центры экономического роста с особыми программами развития

Стороны обсудили социально значимые мероприятия по развитию муниципалитета Фото: Правительство Хабаровского края

Новоизбранный глава Ванинского района Сергей Нагорняк доложил Михаилу Дегтяреву о промежуточных результатах текущего года, а также рассказал, каким образом территория намерена развиваться в будущем.

Одна из первых задач, с которой предстоит справиться новому руководителю - успешное прохождение отопительного сезона.

- Вы вступили в должность в период подготовки энергообъектов к зимним нагрузкам, и времени на раскачку не было. Радует, что вы совместно с краевым министерством ЖКХ с поставленными задачами справились. Теперь важно пройти отопительный период без аварий, - напомнил губернатор.

Сергей Нагорняк заявил, что сегодня тепло поступает во все населенные пункты района, однако службы не расслабляются и во главе с самим руководителем держат на контроле безаварийное прохождение отопительного периода.

Далее стороны затронули тему перспектив финансирования Ванинского района. На сегодняшний день бюджет района находится в дефиците почти на 200 миллионов рублей, поэтому для увеличения доходов необходимо налаживать работу с владельцами земель и арендаторами, не все из которых производят добросовестную уплату налогов.

Губернатор предложил помощь правительства в воздействии на недобросовестных владельцев и арендаторов.

- Мы закладываем большие средства в краевой бюджет на 2023 год на профессиональную фотосъемку местности: действующее законодательство позволяет ставить на учет земельные участки и расположенные на них строения принудительно, - пояснил Михаил Дегтярев.

Кроме того, глава Ванинского района выразил благодарность губернатору за содействие в открытии обновленного стадиона, которое состоялось на прошедших выходных. Дополнительные вложения позволили значительно сократить сроки реконструкции социально значимого объекта. Михаил Дегтярев отметил важность появления подобных объектов, несмотря на их сложность.

- Ванино и Советская Гавань - это центры экономического роста с особыми программами развития. И край продолжит оказывать им дополнительную финансовую поддержку на возведение современных социальных объектов и ремонт уже существующих. Уверен, благодаря комплексному обновлению Ванинского стадиона люди здесь будут активней заниматься спортом и физкультурой, - заключил глава региона.

Восстановительные работы включали в себя появление новых трибун на 204 места, подтрибунных помещений, а также укладку нового искусственного покрытия. Бюджет края выделил на строительство 24,7 миллиона рублей, а еще около 35 миллионов - средства федерального центра.