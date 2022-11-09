Унесенный ветром: сотрудник ДПС упал в канаву, пытаясь поймать документ в Хабаровском крае

Стажер ДПС скатился в кювет на обочине дороги Фото: @dps_hab Фото: Социальные сети

Чего только не случается на дорогах. Съезд машин в кювет, казалось бы, уже не удивляет ни сотрудников ДПС, ни самих водителей. Но от падения в канаву не застрахован никто. Улететь с дороги можно даже без руля и колес, даже на своих двоих.

Неловкая ситуация произошла со стажером отдела ДПС. Он вместе со старшими коллегами приехал на место небольшого ДТП, чтобы оформить документы. Фура двигалась по трассе Хабаровск - Владивосток, когда ее попыталась обогнать легковушка, но маневр закончился неудачно. Грузовик догнал машину сзади и несильно стукнул ее.

- Установлена вина обоих водителей, которые сами из Приморского края. Легковушка пошла на обгон, нарушая правила ПДД, а грузовик превысил скорость, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

После аварии водители остановились и позвонили в ГИБДД. Вызов принял патрульный отряд ДПС, который находился недалеко. На проверку документов у водителей отправили стажера, которому нужно было поднабраться опыта в работе. Он подошел к водителю фуры и попросил предъявить стандартный пакет удостоверений. В этот момент внезапный порыв ветра подхватил одну из бумаг, и та полетела к обочине. Стажер погнался за документом, но оступился на склоне и упал в кювет. Мужчина не растерялся и быстро поднялся на ноги, будто ничего не произошло.

Все происходящее сняла камера регистратора, которая была установлена в грузовике. К счастью, в этой истории никто не пострадал, но новый сотрудник ДПС точно запомнит такое курьезное начало своей карьеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дыра в голове, все в крови: потасовка на парковке закончились стрельбой в Хабаровске

Мужчина получил выстрел в голову во время разборок в Хабаровске (подробнее)

Слил секретное порно с бывшей: житель Магадана отомстил экс-возлюбленной, рассылая ее интимные видео

22-летний мужчина разослал интимное видео подруги в Магадане (подробнее)

«Ты сгоришь заживо»: житель Хабаровского края грозил сжечь бывшую и дважды поджег ее дом

Жителя Хабаровского края осудили за угрозу убить бывшую и поджог ее дома (подробнее)