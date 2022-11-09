Шапито несчастья: цирковой медведь укусил ребенка в Амурской области

Ребенка срочно увезли в медучреждение Фото: СУ СКР по Амурской области/ социальные сети Иркутского цирка «Мечта»

Цирковое представление обернулось горючими слезами в Амурской области. Семилетний мальчик хотел сделать фото с медведем, но дрессированный хищник довел ребенка до больницы, прокусив ему руку прямо в здании ДК.

ПОСЛЕ БАЛА

В небольшой поселок Поярково с населением менее семи тысяч приехала цирковая труппа, чтобы показать юным зрителям свое шоу. Иркутский цирк «Мечта» выступает давно, гастролируя по разным городам и селам.

Само представление в маленьком районном Доме культуры началось в 18:00 7 ноября. В программе цирка были выступления хорьков и дрессированных собак, акробатов и жонглеров - полный набор. Гвоздем шоу, как писали на афишах, стал двухметровый гималайский медведь на пару со своим дрессировщиком.

Медведь с дрессировщиком Фото: социальные сети Иркутского цирка «Мечта»

После представления у маленьких зрителей была возможность сделать памятные фотографии с тем самым «гвоздем». Их сопровождали к стулу с медведем, дети вставали рядом, по другую сторону становился дрессировщик.

Семилетний мальчик тоже был в очереди за эффектным кадром. Но стоило ему приблизиться к хищнику, как медведь укусил его за плечо. Поднялась паника, родители остальных детей поспешили на выход, уводя своих чад подальше от пасти зверя. Дрессировщик смог оттащить медведя от ребенка, после чего мальчика экстренно увезли в больницу.

НАДО ЖЕ, ЙОГУРТ!

Вопрос в следующем: как же опытные артисты допустили возможность такого происшествия? Очевидно, что медведь попросту был без намордника, такую версию отрабатывает и следствие. И это несмотря на законы, которые прямо гласят, что без намордника зверей к людям не допускают. Соблюдались бы правила, укуса бы не произошло.

У организатора выступления, пожелавшего остаться анонимным, свое видение ситуации, хоть он и не отрицает, что дрессировщик мог недосмотреть. Мужчина считает, что всему виной… йогурт, который мальчик якобы пролил на себя.

- Медведи - большие сладкоежки. Конечно, если во время фото он оказался без намордника - это упущение дрессировщика. Он сейчас плотно общается с родителями ребенка и очень расстроен случившимся. Мы все переживаем и надеемся, что ребенок не получил психологическую травму, - рассказал «КП» - Хабаровск» организатор цирка «Мечта».

Действительно ли из-за капли кисломолочки «почти ручной», как заявляют организаторы, зверь мог бы попытаться слопать мальчика, неизвестно. Да и как можно проконтролировать, чем пахнет каждый ребенок в здании, и точно ли не припрятана у него конфета в кармане?

Выступление медведя Фото: социальные сети Иркутского цирка «Мечта»

РОКОВАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ПОЛНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

Ребенка осмотрели врачи, которые заверили, что его жизни ничего не угрожает. Во всяком случае, укус был несерьезным, мальчик отделался синяком и маленькими ранками. Но это единичный случай. А если бы вовремя не разняли, а если бы недоглядели? Могло случиться всякое, повезло, что не случилось… на этот раз.

По словам организатора, родители пострадавшего не имеют претензий к цирку или к дрессировщику. У артистов, по заверениям мужчины, есть все необходимые бумажки: лицензии, сертификаты. Однако от фиаско в Пояркове наличие полного пакета документов не спасло. Если нарушение установят официально, последует и наказание.

- Это ужасное стечение обстоятельств. Мы хотели подарить детям радость, отзывы у нас хорошие. Такое случилось впервые, - оправдывается организатор.

Районный дом культуры в селе Поярково Фото: администрация Михайловского района Амурской области

Директор самого ДК, где проходило мероприятие, Светлана Викторовна рассказала «КП» - Хабаровск», что к ним никто претензий не имеет. Она сама не видела этой ситуации и подошла на место после инцидента, когда нужно было уже закрывать здание. О подробностях случившегося разговаривать женщина не хочет, надеясь, что шумиха скоро уляжется.

ОФИЦИАЛЬНО

Делом занимаются сразу в четырех региональных ведомствах: следкоме, прокуратуре, Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре. Проходят многочисленные проверки, рассматриваются все обстоятельства. Выяснилось, что «Мечта» не зарегистрирован как цирк. Это творческая группа, выступающая с цирковыми представлениями. Однако это не значит, что ответственность они не несут.

- На данный момент заведено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, представитель СУ СКР по Амурской области.

Сам дрессировщик пока что не готов общаться с журналистами, как и родители мальчика. Редакция «КП» - Хабаровск» продолжает следить за развитием событий и готова опубликовать мнение второй стороны ЧП в цирке.

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