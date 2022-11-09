Погода в Хабаровском крае преподнесет очередной сюрприз в виде дождя и снега Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровском крае преподнесет очередной сюрприз в виде дождя и снега. С 11 по 12 ноября некоторые районы региона окажутся во власти непогоды. Объявлено экстренное предупреждение.

СНЕГ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Циклон в Хабаровском крае станет причиной ухудшения погоды. Он выйдет на регион через пару дней и задержится 11-12 ноября. В этот период осадки обрушатся на южные и центральные районы. Ожидаются дождь, мокрый снег, местами снег. На дорогах гололедные явления.

Согласно данным Гидрометцентра России, в районах, которые окажутся во власти стихии, объявлен желтый уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна.

- Ухудшение погоды может привести к аварийным ситуациям на электрических сетях, связанных с отключением источников энергоснабжения в связи с перехлестом и обрывом проводов из-за усиления ветра, налипания мокрого снега. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных конструкций. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, - прокомментировали в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

В период плохой погоды спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения как пешеходам, так и водителям. Последним напоминают «переобуть» машины и отказаться от экстренного торможения. По возможности лучше не покидать пределы населенных пунктов.

Не перегружайте электросети, следите за состоянием бытовых приборов. Туристическим группам следует прервать путешествие и переждать непогоду в населенных пунктах или турбазах. Также опасно выходить и выезжать в лес, на водные объекты.