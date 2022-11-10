Ниже только на Сахалине: стоимость борщевого набора резко снизилась в Хабаровске в ноябре

По данным на ноябрь 2022 года, стандартный набор для всеми любимого супа обойдется в 163,03 рубля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Очередной замер индекса борща в Хабаровске показал: цены на продукты снизились. По данным на ноябрь 2022 года, стандартный набор для всеми любимого супа обойдется в 163,03 рубля. И это на порядок дешевле, чем было в предыдущий месяц. Об этом говорится на сайте проекта «Индекс борща».

Стоимость борщевого набора рассчитывается, исходя из рецепта на четыре порции. В учет не входят специи и приправы, а говядина заменена более дешевой курятиной. Стандартный суповой набор для кастрюли борща на четверых человек выглядит так: картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (шесть граммов), курятина (500 граммов). Авторы проекта посчитали даже дополнения к супу - это сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

ПО ПУНКТАМ

За месяц в Хабаровске, согласно данным авторов проекта, стоимость 200 граммов капусты снизилась с 4,6 до 3,2 рубля. С 4 до 3,2 рубля упала цена 80 граммов моркови. Полкило курицы теперь стоят 96,49 рубля против 100 месяцем ранее. За 100 граммов сметаны теперь просят не «октябрьские» 37,49 рубля, а 27,5. Стоимость указанного в рецепте количества хлеба упала с 14,92 до 13,19 рубля.

Подорожали две позиции: 80 граммов лука теперь стоит 2,64 вместо 2,4 рубля в октябре, и свекла обойдется не в 3,89, а в 3,55 рубля. Стоимость остальных ингредиентов не изменилась.

Октябрьский индекс борща в Хабаровске составил 184,56 рубля. За месяц кастрюля супа подешевела на 21,53 рубля. Для сравнения - за четыре порции супа в среднем по России придется отдать 148,51 рубля.

А КАК У ДРУГИХ

В индексе борща Хабаровск занимает девятую строчку (против седьмой месяцем ранее). Выше среднего по России, но дешевле, чем в краевой столице, суп стоит лишь в Южно-Сахалинске (160,59 рубля). Первенство удерживает Анадырь - здесь за кастрюлю супа придется выложить 371,67 рубля.

На втором месте по дороговизне борща Магадан, где кастрюля красного супа стоит 278,92 рубля. Замыкает тройку Норильск и 263,97 рубля за четыре порции.

Самый низкий индекс борща в Саратове (104,74 рубля), Казани (107,74 рубля) и Москве (108,33 рубля).