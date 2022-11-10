Андрей Субботин: Врачи и медсестры должны видеть возможность профессионального роста в Хабаровском крае

С каждым годом студенты получают все больше целевых мест в образовательных учреждениях Фото: Правительство Хабаровского края

Стратегия развития Хабаровского края разрабатывалась при участии компетентных специалистов из сфер бизнеса, образования и здравоохранения, а также активных представителей общества. Это помогло понять, чего конкретно не хватает каждой из отраслей, и какие шаги следует предпринять для более эффективного развития.

За повышение качества оказания медицинской помощи на территории Хабаровского края отвечает флагманское направление «Край здоровья. Растим будущее», и один его опорных проектов «Медицинские кадры решают все».

Медицинские организации и образовательные учреждения региона работают над появлением все большего количества высококлассных специалистов путем приглашения из других регионов и выращивания собственными силами. Дальневосточный государственный медицинский университет ежегодно увеличивает количество студентов, поступающих на обучение по целевой программе, в 2022 году доведя это число до 165 человек. 20 из них обучаются в университете в качестве целевиков, которые в дальнейшем отправятся в Краевую клиническую больницу №1, которая регулярно дает шанс на рост и развитие молодым кадрам.

- В 2020 году к нам было принято на работу 20 молодых специалистов, в их числе восемь врачей. В 2021 году было принято 13 молодых специалистов, из них шесть - врачи. За неполный 2022 год мы уже приняли 16 специалистов, из которых восемь являются врачами. 12 ординаторов у нас проходят обучение, и двое из них проходят обучение за счет средств Первой краевой клинической больницы, - рассказал Андрей Субботин, главный врач Краевой клинической больницы №1.

Несмотря на большое количество выпускников медицинских образовательных учреждений, в крае и всем ДФО все еще наблюдается нехватка медицинских кадров вследствие оттока специалистов. Для этого в краевых медицинских организациях проводится модернизация инфраструктуры.

- Мы обновляем материально-техническую базу, вводим новые технологии, чтобы врачи и медсестры всегда видели возможность профессионального роста. За 2021 года на обновление материально-технической базы нашего учреждения ушло порядка 300 миллионов рублей из средств краевого и федерального бюджетов, а также средств обязательного медицинского страхования.

К осени 2024 года в рамках стратегии планируется зачислить восемь ординаторов в институт повышения квалификации специалистов здравоохранения, которые пройдут двухлетнее обучение. А в Краевой клинической больнице уже с этой весны запущен институт наставничества.

- Мы приглашаем к нам молодого специалиста и даем ему определенную ежемесячную программу, которую он должен освоить. Так мы планируем за короткий период получить многопрофильных специалистов. Врачу мы платим за выполненные задания 15 тысяч рублей, медсестре - 10 тысяч рублей. Наставник получает такую же сумму в случае выполнения своего плана. Каждый может получить в свое подчинение не более двух молодых специалистов.

Стратегия развития предполагает ежегодное увеличение числа абитуриентов в медицинские университеты и колледжи края. Кроме того, при наличии средств краевого бюджета планируется ежегодное обучение ординаторов в рамках краевой целевой ординатуры в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения.