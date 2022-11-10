Люди готовятся к самой большой распродаже года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Черная пятница» - самый долгожданный и сумасшедший день ноября. Именно в это время люди могут поучаствовать в грандиозной распродаже, попасть на большие скидки и акции в любимых магазинах, а также заранее подготовить новогодние подарки для родных и близких.

Когда Черная пятница 2022: какого числа

Сама традиция масштабных распродаж пришла из США. Рождественский сезон распродаж начинается после Дня благодарения. Сам термин «Черная пятница» появился в 1966 году, хотя традиция устраивать распродажи тянется еще с XIX века.

Хабаровск не отстает от международных трендов, и любители покупок сметают товары с полок в конце ноября. В 2022 году «Черная пятница» выпадает на 25 ноября, и огромное количество торговых сетей уже начали готовить скидочные программы для клиентов.

Какие скидки, акции и распродажи будут в Хабаровске в Черную пятницу 11 ноября

Так, например, одна крупная федеральная сеть решила немного изменить традициям и проводит распродажу раньше, приурочив событие к красивой дате 11 ноября (11.11 - прим. ред.). Известный на Дальнем Востоке ретейлер бытовой техники проведет акцию с 24 по 26 ноября. Скидки на все группы товаров достигнут 50 процентов.

К празднику шопоголиков подключаются и другие представители иностранных и отечественных рынков. Список брендов может продолжаться до бесконечности. В 2022 году в распродаже примут участие ТК «Макси молл», ТРК «Южный парк», НК «Сити», «Энергоплаза», Центральный универмаг и другие торгово-развлекательные площадки города.

Продавцы обещают грандиозные скидки и акции Фото: Мария ЛЕНЦ

- Более подробную информацию мы сможем дать на следующей неделе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Рагимова, директор «Броско Молл».

Стоить помнить, что гигантские скидки могут вскружить голову, поэтому заранее стоит начать придерживаться некоторых правил:

1. Освободите время. Перед тем как совершать необдуманные покупки, следует составить список желаемых товаров, ознакомиться с обзорами и мнениями покупателей, которые нередко делятся впечатлениями в отзывах.

2. Составьте список покупок. Чтобы не остаться без денег, стоит заранее определиться с тем, что необходимо приобрести из списка желаемых товаров. Это может быть одежда, обувь, бытовая техника. Заранее можно позаботиться о подарках к новогодним праздникам, чтобы избавить себя от суматохи в декабре.

3. Посмотрите динамику цен. Нередко бывает, что магазины специально устанавливают завышенные цены. Однако можно воспользоваться агрегаторами цен в интернете, которые покажут динамику стоимости в интересующих магазинах.

4. Добавьте желаемые товары в корзину, если планируете заказывать на сайтах. Поиск понравившихся товаров может отнять драгоценное время, за которое другие пользователи смогут увести подходящую вам вещь. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее и в назначенное время просто зайти и заказать заранее отложенные товары. Но стоит помнить, что некоторые магазины закрывают доступ к сайту прямо перед большой распродажей.

5. Берите с собой столько денег, сколько планируете потратить. В «черную пятницу» легко соблазниться на низкие цены. Поэтому стоит подумать заранее о той сумме, с которой готовы расстаться.

Учеными доказано, что во время совершения покупки у человека в мозгу вырабатывается нейромедиатор, который называется дофамин. Он отвечает за жизнерадостность и вызывает кратковременную эйфорию.

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